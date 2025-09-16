تقرير: لاوتارو يعاني من ألم في الظهر قبل مواجهة أياكس

الثلاثاء، 16 سبتمبر 2025 - 14:18

كتب : FilGoal

لاوتارو مارتينيز - إنتر

يعاني لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر من ألم في الظهر حرمته من المشاركة في التدريب الجماعي.

ويستعد إنتر لمواجهة منافسه أياكس أمستردام في المباراة التي ستجمعهما في افتتاح دور الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وبحسب صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت، فإن اللاعب الأرجنتيني غاب عن التدريبات الجماعية واكتفى بالتدريب في صالة الألعاب الرياضية.

وأفادت الصحيفة أن قائد الفريق سافر إلى أمستردام بشكل طبيعي رفقة زملائه رغم وجود شكوك في إمكانية مشاركته في اللقاء.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 28 عاما في 3 مباريات خلال الموسم الجاري في بطولة الدوري وسجل هدفا وصنع آخر.

وخسر إنتر من غريمه يوفنتوس في دربي إيطاليا بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.

وتلقى إنتر الهزيمة الثانية بشكل متتالي بعد الخسارة من أودينيزي في الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف.

وللمرة الثانية تواليا يعود خصم النيراتزوري في النتيجة ويفوز بالمباراة.

وتوقف رصيد إنتر عند النقطة الثالثة في المركز السابع.

