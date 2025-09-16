كرة طائرة - موعد مباراة منتخب مصر ضد تونس في مواجهة الحسم ببطولة العالم

يختتم منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة مبارياته في دور المجموعات ببطولة العالم المقامة بالفلبين أمام تونس.

وكان منتخب مصر قد تغلب على إيران في الجولة الافتتاحية بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

بينما في المباراة الثانية واجه منتخب مصر نظيره الفلبيني وانتهت بخسارة الفراعنة بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

وتعد هذه الجولة هي الحاسمة للصعود إلى دور ثمن النهائي.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى ثمن النهائي المقام بالنظام الإقصائي بخروج المغلوب.

وحال تغلب منتخب مصر على تونس يحسم تأهله بشكل رسمي لثمن النهائي.

وعلى الجانب الآخر يلاقي منتخب الفلبين غريمه الإيراني.

ويتأهل الفائزان من المباراتين إلى دور خروج المغلوب.

موعد مباراة مصر ضد تونس والقناة الناقلة

يلعب منتخب مصر ضد تونس بعد غدا الخميس في الجولة الثالثة والختامية من مرحلة المجموعات ببطولة العالم.

وتقام المباراة الساعة 8:30 صباحا بتوقيت مصر.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون سبورت.

نظام البطولة

تستضيف الفلبين بطولة العالم لرجال الطائرة في الفترة من 12 إلى 28 سبتمبر الجاري.

وتقام البطولة بمشاركة 32 منتخبا للمرة الأولى وتم تقسيمهم على 8 مجموعات إذ تضم كل مجموعة 4 منتخبات.

