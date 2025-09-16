رغم الإصابة القوية.. كفاراتسخيليا جاهز لمواجهة أتالانتا

رغم تعرضه لإصابة قوية هذا الأسبوع.. قد يشارك خفيتشا كفاراتسخيليا نجم باريس سان جيرمان في مباراة فريقه الافتتاحية في دوري أبطال أوروبا.

ويصطدم سان جيرمان بأتالانتا في الجولة الافتتاحية لمرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وخرج اللاعب الجورجي في الشوط الأول من مباراة فريقه ضد لانس بعد تعرضه لإصابة قوية في عضلة السمانة.

لكن شبكة راديو مونت كارلو ذكرت أن كفاراتسخيليا قد يشارك بشكل أساسي أمام أتالانتا.

وشهدت مباراة لانس إصابة لي كانج إن، ولم يُعلن عن جاهزيته بعد.

لكن لوكاس بيرالدو، الذي خرج محمولاً على محفة، سيغيب عن المباراة.

وشهد باريس سان جيرمان خسارة الثنائي عثمان ديمبيلي وديزيريه دوي خلال فترة التوقف الدولي.