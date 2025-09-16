يشارك في دوري المؤتمر.. محمد ياسر ينتقل من الأهلي إلى سيجما أولوموك

أعلن نادي سيجما أولوموك التشيكي ضم محمد ياسر مهاجم الأهلي لمدة موسمين.

وكان محمد ياسر يلعب ضمن صفوف فريق تبليتسه التشيكي الموسمين الماضيين معارا من الأهلي.

وكشف نادي سيجما أولوموك التشيكي عن ضم محمد ياسر من الأهلي اليوم الثلاثاء.

وقال محمد ياسر في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "أنا متحمس لوجودي هنا والانضمام للفريق".

وتابع "لم يكن الأمر سهلا عليّ مؤخرا عندما اضطررت للتدريب بمفردي، لكنني أعتقد أنني مستعد بشكل جيد وسأتمكن من المشاركة في المباريات سريعا".

ويشارك سيجما أولوموك في منافسات دوري المؤتمر الأوروبي هذا الموسم.

ويفتتح سيجما أولوموك مشواره في دوري المؤتمر الأوروبي هذا الموسم بمواجهة فيورنتينا الإيطالي يوم 2 أكتوبر.

ويتواجد سيجما أولوموك في المركز الثامن من الدوري التشيكي برصيد 13 نقطة عقب مرور ست جولات.

ويبتعد سيجما أولوموك عن الصدارة برصيد 7 نقاط من الدوري الذي يضم 16 فريقا.

ويتأهل أول ستة فرق من الدوري التشيكي إلى مرحلة المنافسة على اللقب.

وانضم محمد ياسر لصفوف تبليتسه التشيكي من الأهلي في عام 2022 حيث ظهر لأول مرة مع الفريق الثاني للنادي. قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول بعد فترة.

ولعب محمد ياسر 22 مباراة الموسم الماضي مع تبليتسه التشيكي ونجح في تسجيل 5 أهداف وصنع 3 آخرين.

وبشكل عام لعب محمد ياسر صاحب الـ 24 عاما 60 مباراة مع تبليتسه التشيكي وساهم في 19 هدفا.

