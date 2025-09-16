محمد صبحي يتوج بجائزة أفضل لاعبي الزمالك في أغسطس

الثلاثاء، 16 سبتمبر 2025 - 12:29

كتب : FilGoal

محمد صبحي - الزمالك

فاز محمد صبحي حارس الزمالك بجائزة أفضل لاعب في فريقه لشهر أغسطس 2025.

وأعلن الزمالك فوز حارسه بناءً على تصويت الجماهير.

وخاص صبحي كل مباريات الزمالك منذ بداية الموسم الجاري بشكل أساسي.

أخبار متعلقة:
منافس بيراميدز - أهلي جدة يحول تأخره لفوز على ناساف برباعية جدو: الفوز على الأهلي نقطة تحول وأيقظ بيراميدز.. وسيطرنا على أوكلاند جدو: مواجهة أوكلاند لم تنل التغطية المناسبة.. وهذا رأيي في "ديكتاتورية" الخطيب قبل كأس العالم.. أسامة نبيه يحدد برنامج معسكر منتخب الشباب في تشيلي

واهتزت شباك صبحي بـ3 أهداف خلال 5 مباريات.

وقاد فريقه للفوز بـ3 مباريات والتعادل في مباراة، بينما خسر الزمالك مباراة وحيدة في اليوم الأخير من الشهر، وكانت أمام وادي دجلة.

ويلعب محمد صبحي مع الزمالك منذ 2019 بعدما انضم من صفوف بتروجت.

وسبق لصبحي الخروج في فترتي إعارة مع فاركو والاتحاد السكندري.

وشارك الحارس في 12 مباراة برفقة الزمالك خلال الموسم الماضي وحافظ على نظافة شباكه في 3 مباريات.

وتوج الزمالك خلال الموسم الماضي بكأس مصر وكأس السوبر الإفريقي.

الزمالك محمد صبحي
نرشح لكم
يشارك في دوري المؤتمر.. محمد ياسر ينتقل من الأهلي إلى سيجما أولوموك خبر في الجول - تعثر مفاوضات الأهلي مع فيشر.. وسانتوس يمنح الأولوية لعرض باناثينايكوس جدو: مواجهة أوكلاند لم تنل التغطية المناسبة.. وهذا رأيي في "ديكتاتورية" الخطيب أوباما: تنازلت عن مستحقاتي من أجل الزمالك ولن أطالب بالحصول عليها جدو: الفوز على الأهلي نقطة تحول وأيقظ بيراميدز.. وسيطرنا على أوكلاند عودة ياسر وعمر كمال لتدريبات الأهلي.. واستمرار تأهيل عبد القادر الأهلي يقرر تجميد المستحقات المالية لفريق كرة القدم لحين تحسن النتائج خبر في الجول – الزمالك يحدد موعد بدء التفاوض على تجديد لاعبيه
أخر الأخبار
كرة طائرة - خسارة منتخب مصر من الفلبين في بطولة العالم 7 دقيقة | كرة طائرة
ماك أليستر جاهز لمواجهة أتليتكو مدريد 23 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تقرير: لاوتارو يعاني من ألم في الظهر قبل مواجهة أياكس 48 دقيقة | الكرة الأوروبية
رغم الإصابة القوية.. كفاراتسخيليا جاهز لمواجهة أتالانتا 57 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
يشارك في دوري المؤتمر.. محمد ياسر ينتقل من الأهلي إلى سيجما أولوموك ساعة | الدوري المصري
بلدية ميلانو: وافقنا على بيع سان سيرو إلى ميلان وإنتر ساعة | الكرة الأوروبية
رغم أنهما ينتميان للمالك نفسه.. إدارة يونايتد رفضت طلب نيس بضم هويلوند وماينو ساعة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - تعثر مفاوضات الأهلي مع فيشر.. وسانتوس يمنح الأولوية لعرض باناثينايكوس 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن تفاصيل إصابة عمر مرموش 2 انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(1) الأهلي.. تعادل 3 في الجول يكشف حقيقة إشارة تريزيجيه بالسكوت في احتفاله 4 مؤتمر النحاس: زيزو يتحمل مسؤولية المشاركة.. وتوترنا بعد التعادل ضد إنبي
/articles/513529/محمد-صبحي-يتوج-بجائزة-أفضل-لاعبي-الزمالك-في-أغسطس