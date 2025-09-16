محمد صبحي يتوج بجائزة أفضل لاعبي الزمالك في أغسطس

فاز محمد صبحي حارس الزمالك بجائزة أفضل لاعب في فريقه لشهر أغسطس 2025.

وأعلن الزمالك فوز حارسه بناءً على تصويت الجماهير.

وخاص صبحي كل مباريات الزمالك منذ بداية الموسم الجاري بشكل أساسي.

واهتزت شباك صبحي بـ3 أهداف خلال 5 مباريات.

وقاد فريقه للفوز بـ3 مباريات والتعادل في مباراة، بينما خسر الزمالك مباراة وحيدة في اليوم الأخير من الشهر، وكانت أمام وادي دجلة.

الفائز بجائزة لاعب شهر أغسطس بناءً على تصويتكم والمقدمة من ONIRO 🥁 تهانينا لحارسنا المتألق محمد صبحي 👏🧤#Zamalek | #MostTitledIn20C | #الزمالك_أولًا | #أكبر_قلعة_رياضية pic.twitter.com/MvBAGajgFX — Zamalek SC (@ZSCOfficial) September 16, 2025

ويلعب محمد صبحي مع الزمالك منذ 2019 بعدما انضم من صفوف بتروجت.

وسبق لصبحي الخروج في فترتي إعارة مع فاركو والاتحاد السكندري.

وشارك الحارس في 12 مباراة برفقة الزمالك خلال الموسم الماضي وحافظ على نظافة شباكه في 3 مباريات.

وتوج الزمالك خلال الموسم الماضي بكأس مصر وكأس السوبر الإفريقي.