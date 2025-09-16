انتهت كرة طائرة - مصر (21) 1-3 (25) الفلبين.. خسارة الفراعنة

يلعب منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة أمام الفلبين ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة العالم.

وكان منتخب مصر قد تغلب على إيران في الجولة الافتتاحية بينما خسرت الفلبين من تونس.

نهاية اللقاء بفوز الفلبين 25-21

تقدم الفلبين 23-20

تقدم الفلبين 20-17

التعادل 12-12

تقدم الفلبين 7-4

الشوط الرابع

الفلبين تتقدم على مصر 2-1 بعد الفوز بالشوط الثالث 25-21

تقدم الفلبين 22-20

تقدم الفلبين 12-10

تقدم الفلبين بنتيجة 8-7

الشوط الثالث

منتخب مصر يحسم الشوط الثاني 25-23 والتعادل 1-1 في الأشواط

التعادل 20-20 ولا جديد

التعادل 17-17

التعادل 12-12

تقدم منتخب مصر 11-10

الشوط الثاني

الفلبين تحسم الشوط الأول 29-27

استمرار التعادل 26-26

التعادل من جديد 22-22

التعادل 16-16

تقدم الفلبين بنتيجة 8-7

انطلاق المباراة

