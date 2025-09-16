اسكواش - تسعة مصريين يتنافسون في ربع نهائي بطولة مصر المفتوحة

الثلاثاء، 16 سبتمبر 2025 - 12:18

كتب : FilGoal

نور الشربيني - أماندا صبحي - اسكواش

يتنافس تسعة لاعبين مصريين في ربع نهائي بطولة مصر المفتوحة لرجال وسيدات الاسكواش.

وتقام منافسات ربع النهائي يومي الثلاثاء والأربعاء أمام سفح الأهرامات.

وتحتضن الأهرامات منافسات البطولة خلال الفترة من 12 إلى 19 سبتمبر المقبل.

وجاء جدول مباريات ربع النهائي كالآتي

الثلاثاء 16 سبتمبر

نوران جوهر × البلجيكية تيني جيليس - 7 مساء

مصطفى عسل × يوسف سليمان - 7:45 مساء

هانيا الحمامي × البلجيكية نيلي جيليس - 8:15 مساء

كريم عبد الجواد × الويلزي جويل ماكين - 9 مساء

الأربعاء 17 سبتمبر

نور الشربيني × فيروز أبو الخير - 7 مساء

البيروفي دييجو إلياس × الإنجليزي جوناه بريانت - 7:45 مساء

أمينة عرفي × الماليزية سافيسنجاري وسبوريمنيام - 8:15 مساء

فارس الدسوقي × الفرنسي فيكتور كروين - 9 مساء

وعادت منافسات البطولة إلى الأهرامات مجددا بعد غياب في العامين الماضيين.

وتعتبر بطولة مصر الدولية هي أولى بطولات المستوى الماسي لموسم 2025 - 2026.

وتعتبر الأهرامات أحد أبرز معالم رياضة الاسكواش منذ استضافة النسخة الأولى في 1996.

اسكواش مصر الدولية
