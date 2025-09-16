موندو ديبورتيفو: كريستنسن يأمل في تجديد عقده مع برشلونة

الثلاثاء، 16 سبتمبر 2025 - 12:08

كتب : FilGoal

أندرياس كريستنسن - برشلونة

يأمل أندرياس كريستنسن في تجديد عقده مع برشلونة.

وينتهي عقد اللاعب الدنماركي مع برشلونة في نهاية الموسم الجاري.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن اللاعب يرغب في البقاء مع النادي الكتالوني ورفض عروضا من الدوري الإنجليزي والألماني والإسباني والسعودي.

أخبار متعلقة:
تقرير: حفل موسيقي يمنع برشلونة من مواجهة سوسييداد في مونتجويك فيرمين لوبيز: أردت البقاء في برشلونة وسأقاتل للاستمرار ثنائية لكل كتالوني.. برشلونة يسحق فالنسيا بستة أهداف عاد من العقوبة بهدفين.. سبب غياب رافينيا عن تشكيل برشلونة أمام فالنسيا

وأفادت الصحيفة أن برشلونة لم يفتح باب المفاوضات مع اللاعب بعد.

وانتقل كريستينسن إلى برشلونة صيف 2022، قادمًا من تشيلسي في صفقة انتقال حر.

شارك كريستنسن في الموسم المنقضي مع الفريق الكتالوني في 6 مباريات فقط، وذلك بسبب الإصابة التي تعرض لها.

بينما لعب مباراتين في الموسم الجاري أمام ليفانتي ورايو فايكانو.

وحصد اللاعب الدنماركي البطولات المحلية في الموسم المنصرم الدوري الإسباني، وكأس ملك إسبانيا، وكأس السوبر الإسباني.

برشلونة الدوري الإسباني أندرياس كريستنسن
نرشح لكم
سكاي: مورينيو يوافق على تدريب بنفيكا لويس دياز: برشلونة فاوضني خلال الصيف.. وسعيد بقرار الانضمام إلى بايرن سيميوني: تمت إهانتي طيلة 90 دقيقة.. لكن عليّ أن أتحلى بالهدوء مورينيو: من المدرب الذي سيقول لا لبنفيكا بالمر: نستحق أكثر من ذلك ضد بايرن ميونيخ التاريخ يكرر نفسه.. تورام يعيد ما فعله كريسبو منذ 23 عاما ويقود إنتر للتفوق على أياكس ماكينة كين تقود بايرن ميونيخ على تشيلسي بثلاثية انتهت أبطال أوروبا - باريس سان جيرمان (4)-(0) أتالانتا.. نهاية المباراة
أخر الأخبار
أوديجارد يسابق الزمن للحاق بمواجهة مانشستر سيتي 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - بينهم الترشح بالانتخابات.. الخطيب يجتمع مع عبد الحفيظ لعودته إلى الأهلي 48 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - تامر مصطفى ضمن المرشحين لتدريب المقاولون العرب 53 دقيقة | الكرة المصرية
روبرتسون مازحا: أعطوني جائزة بوشكاش الآن ساعة | دوري أبطال أوروبا
رئيس المقاولون لـ في الجول: محرم سيقود الفريق لحين التعاقد مع مدرب جديد 2 ساعة | الكرة المصرية
شبكة ESPN: إنتر ميامي يتوصل لاتفاق لبقاء ميسي لما بعد 2026 2 ساعة | أمريكا
حكايات في الجول - لاعب ينضم لاتحاد بسيون في عمر 56 عاما ويحلم باللعب للزمالك 2 ساعة | القسم الثاني
سكاي: مورينيو يوافق على تدريب بنفيكا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(1) الأهلي.. تعادل 2 في الجول يكشف حقيقة إشارة تريزيجيه بالسكوت في احتفاله 3 مؤتمر النحاس: زيزو يتحمل مسؤولية المشاركة.. وتوترنا بعد التعادل ضد إنبي 4 قائمة الأهلي - عودة إمام ومروان وياسين أمام إنبي.. وغياب رباعي الدفاع
/articles/513526/موندو-ديبورتيفو-كريستنسن-يأمل-في-تجديد-عقده-مع-برشلونة