موندو ديبورتيفو: كريستنسن يأمل في تجديد عقده مع برشلونة

يأمل أندرياس كريستنسن في تجديد عقده مع برشلونة.

وينتهي عقد اللاعب الدنماركي مع برشلونة في نهاية الموسم الجاري.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن اللاعب يرغب في البقاء مع النادي الكتالوني ورفض عروضا من الدوري الإنجليزي والألماني والإسباني والسعودي.

وأفادت الصحيفة أن برشلونة لم يفتح باب المفاوضات مع اللاعب بعد.

وانتقل كريستينسن إلى برشلونة صيف 2022، قادمًا من تشيلسي في صفقة انتقال حر.

شارك كريستنسن في الموسم المنقضي مع الفريق الكتالوني في 6 مباريات فقط، وذلك بسبب الإصابة التي تعرض لها.

بينما لعب مباراتين في الموسم الجاري أمام ليفانتي ورايو فايكانو.

وحصد اللاعب الدنماركي البطولات المحلية في الموسم المنصرم الدوري الإسباني، وكأس ملك إسبانيا، وكأس السوبر الإسباني.