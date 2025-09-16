جدو: مواجهة أوكلاند لم تنل التغطية المناسبة.. وهذا رأيي في "ديكتاتورية" الخطيب

انتقد محمد ناجي "جدو" المدرب العام لنادي بيراميدز من غياب التغطية الإعلامية لمواجهة فريقه أمام أوكلاند في افتتاح كأس إنتركونتيننتال.

وتغلب بيراميدز على أوكلاند بثلاثة أهداف دون مقابل ليصعد لمواجهة أهلي جدة على لقب كأس القارات الثلاث.

وقال محمد ناجي "جدو" المدرب العام لنادي بيراميدز عبر قناة صدى البلد: "يبدو أننا تغلبنا على أوكلاند سيتي في مباراة لم يشعر أحد بها ولم تنل التغطية الإعلامية المناسبة، والآن لدينا تحد جديد بمواجهة أهلي جدة في كأس إنتركونتيننتال".

وتابع "بدأنا الموسم بأداء متوسط وكنا في حاجة لمباراة لنعود للأداء المعروف الموسم الماضي، وكانت مواجهة الأهلي نقطة فاصلة والفوز على فريق كبير منحنا دفعة واستمر الأمر أمام أوكلاند".

أما عن مقارنة إبراهيم عادل بإيفرتون فأجاب "إبراهيم عادل كان من اللاعبين المؤثرين مع بيراميدز، وإيفرتون لا يزال في مرحلة الانسجام ويحتاج مزيد من الوقت لكننا نشاهد تطور مستواه مباراة عن أخرى".

وكشف جدو "مصطفى فتحي يقترب من التعافي من الإصابة وخلال 10 أيام سيتواجد مع فريق بيراميدز من جديد".

وأضاف "لم تكن هناك أي مفاوضات مع أليو ديانج، وبيراميدز يمتلك قائمة مكتملة من المحترفين ولدينا بلاتي توريه في نفس مركزه، لذلك لا أعتقد أنه كانت هناك نية للتفكير في اللاعب".

أما عن اللغط المثار في الأهلي بعد تصريحات حسام غالي فأوضح "لا يمكن إنكار أهلاوية حسام غالي وعشقه للنادي، أعتقد أن لدينا مشكلة في اختلاف الآراء، وغالي لم يذكر اسم أي شخص وتحدث بشكل عام ويجب أن نتعلم ثقافة الاختلاف".

وشدد جدو "هناك هجمة كبيرة جدا على حسام غالي، وأعتقد أن تصريحاته ليست مبررا لكل ذلك الهجوم، بل على العكس اختلاف الآراء أمرا صحيا".

واختتم جدو تصريحاته "من وجهة نظري محمود الخطيب أنجح رئيس للأهلي خاصة مع كم الإنجازات التي حققها، ولا أعتقد أنه (ديكتاتور) وإذا كان ذلك بالفعل ويحقق كل موسم دوري وإفريقيا وافتتاح أفرع جديدة وكل هذا النجاح فبالنسبة لي أتمنى أن يكون كل رؤوساء الأندية ديكتاتوريين".

وانتصر بيراميدز على أوكلاند بثلاثة أهداف دون مقابل ليواجه أهلي جدة على كأس القارات الثلاث ضمن منافسات كأس إنتركونتيننتال.

وسجل ثلاثية بيراميدز ضد أوكلاند كل من وليد الكرتي ومروان حمدي ومصطفى عبد الرؤوف "زيكو".

من المقرر أن تقام المباراة بين بيراميدز وأهلي جدة يوم 23 سبتمبر الجاري على ملعب الإنماء بالمملكة العربية السعودية.

الفائز من تلك المباراة سيتأهل لنصف النهائي في انتظار بطل قارتي أمريكا الجنوبية والشمالية.

وتقام الأدوار النهائية في ديسمبر بدولة قطر.