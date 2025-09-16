كامبوس: إذا كان ديمبيلي اسمه ميسي أو رونالدو سيتوج بالكرة الذهبية دون نقاش

الثلاثاء، 16 سبتمبر 2025 - 11:53

كتب : FilGoal

عثمان ديمبيلي - باريس سان جيرمان ضد دانكيرك

يرى لويس كامبوس المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان استحقاق عثمان ديمبيلي لاعب الفريق بالحصول على جائزة الكرة الذهبية.

وقال المدير الرياضي الإسباني لإذاعة مونت كارلو: "ديمبيلي يستحق التتويج بالكرة الذهبية، حصل على جائزة أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا وفي الدوري الفرنسي وتوج بجميع البطولات".

وشدد "لو كان اسمه ليونيل ميسي أو كريستيانو رونالدو، لما كان هناك أي نقاش".

وأنهى حديثه قائلا: "إذا لم يفز بالكرة الذهبية، فهذا يعني أن الأشخاص الذين يصوتون ليسوا مؤهلين لاختيار الفائز بها".

وسيقام حفل توزيع جوائز الأفضل على مسرح دو شاتليه في باريس 22 سبتمبر الجاري.

وجاءت قائمة المرشحين للجائزة على النحو التالي:

محمد صلاح - جود بيلينجهام - عثمان ديمبيلي - جيانلويجي دوناروما - ديزيري دوي - دينزل دومفريز - سيرهو جيراسي - فيكتور جوكيريس - إرلينج هالاند - أشرف حكيمي - هاري كين - خفيتشا كفاراتسخيليا - روبرت ليفاندوفسكي - الكسيس ماك أليستر - لاوتارو مارتينيز - كيليان مبابي - سكوت مكتوميناي - نونو مينديز - جواو نيفيز - مايكل أوليسيه - كول بالمر - بيدري - رافينيا - ديكلان رايس - فابيان رويز - فيرجيل فان دايك - فينيسيوس جونيور - فيتينيا - فلوريان فيرتز - لامين يامال

عثمان ديمبيلي باريس سان جيرمان
