خماسي أتليتكو مدريد يغيب أمام ليفربول.. وهانكو يتواجد

تأكد غياب 5 لاعبين بصفوف أتليتكو مدريد في لقاء الفريق المرتقب ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا.

ويستعد أتلتيكو مدريد لمواجهة ليفربول يوم الأربعاء في الجولة الأولى من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

وأعلن دييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد صباح الثلاثاء قائمة الفريق المسافرة إلى ليفربول.

وشهدت القائمة غياب جوليان ألفاريز وأليكس باينا وتياجو ألمادا وخوسي ماريا خيمينيز وجوني كاردوسو.

فيما شهدت القائمة تواجد ديفيد هانكو الذي حامت الشكوك حول مشاركته أمام الريدز في الأيام الأخيرة.

وحقق أتلتيكو مدريد فوزه الأول في الموسم بعد الانتصار على فياريال بهدفين دون مقابل.

ويلتقي أتلتيكو مدريد في مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا مع ليفربول وآينتراخت فرانكفورت ويونيون سان جيلوا وإنتر وآيندهوفن وجالتاسراي وبودو جليمت.