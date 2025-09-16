مدرب الهلال: لودي اختار قراره بالرحيل.. ويؤسفني ما حدث

الثلاثاء، 16 سبتمبر 2025 - 11:39

كتب : FilGoal

رينان لودي - الهلال

عبر الإيطالي سيموني إنزاجي مدرب الهلال السعودي عن أسفه لرحيل المدافع البرازيلي رينان لودي، وطلبه فسخ عقده مع النادي.

وقال إنزاجي في تصريحات نشرتها جريدة الرياضية: "لودي اختار قراره، بالنسبة لي يؤسفني ما حدث، لأنه ظهر معنا بصورة جيدة، وأبلى بلاءً حسنًا في كأس العالم للأندية، وكان يُمكنه الاستمرار لمساعدتنا في بطولة آسيا".

وأضاف "منذ الأشهر الأولى أظهر لودي مؤشرات جيدة في التمارين، لكنه اختار ما يناسبه".

وتلقى نادي الهلال السعودي إخطارا من ممثل رينان لودي ظهير أيسر الفريق بفسخ تعاقده مع النادي.

ويأتي ذلك بعد خروج اللاعب من حسابات الهلال واستبعاده من قائمة الفريق المحلية.

ويستعد الهلال لملاقاة الدحيل القطري في الجولة الافتتاحية لدوري أبطال آسيا للنخبة يوم الثلاثاء.

وأكمل إنزاجي "الدحيل خصم جيد، ومنظم، وله قيمته، ويملك مجموعة رائعة من اللاعبين".

وواصل "أنا والجهاز الفني نراقب اللاعبين جيدًا لنرى من يحتاج إلى الراحة، ومن يستطيع الاستمرار، وعلى هذا الأساس سنحدد هل نشرك لاعبين من دكة البدلاء أم لا".

وتابع "نحتاج إلى اللقب القاري، الذي لم نحققه منذ 2021، ولهذا نولي اهتمامًا كبيرًا للغاية بمبارياته".

