 كوفاتش: لم نقرر طريقة اللعب لمواجهة يوفنتوس

الثلاثاء، 16 سبتمبر 2025 - 11:34

نيكو كوفاتش

أوضح نيكو كوفاتش المدير الفني لبوروسيا دورتموند أنه لم يقرر بعد طريقة اللعب لمواجهة خصمه يوفنتوس.

ويستعد يوفنتوس لمواجهة منافسه بوروسيا دورتموند في المباراة التي ستجمعهما في افتتاح دور الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال المدرب الكرواتي خلال المؤتمر الصحفي: "لم نقرر بعد كيف سنلعب ضد يوفنتوس، لكننا مستعدون تماما، سنرى ما إذا كان جميع اللاعبين سيتمكنون من التعافي".

وأضاف "سنلعب خارج أرضنا، وهذا يمثل أفضلية ليوفنتوس، سيكون هناك 40 ألف مشجع في المدرجات، وسيتعين علينا مقاومة ضغط جماهيره أيضا".

وواصل "سعيد لمواجهة إيجور تودور مدرب يوفنتوس، ومسيرته التدريبية لا تفاجئني".

وأنهى حديثه قائلا: "وصل تودور بيوفنتوس إلى دوري أبطال أوروبا وهذا إنجاز استثنائي وقدم أداء جيدا في فرنسا رفقة مارسيليا، يوفنتوس يملك العديد من اللاعبين الجيدين وسنرى كيف ستنتهي الأمور".

وستكون مواجهة يوفنتوس ضد دورتموند بمدربين كرواتيين.

ويحتل دورتموند وصافة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 7 نقاط بالتساوي مع كولن وسان باولي.

