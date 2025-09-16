مدرب أهلي جدة: أرحت اللاعبين أمام ناساف بسبب الهلال

اعترف الألماني ماتياس يايسله مدرب فريق أهلي جدة بكثرة الأخطاء خلال الشوط الأول من مواجهة ناساف الأوزبكي في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وحقق أهلي جدة الفوز على ناساف الأوزبكي بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأولى من الدور الأول لدوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال يايسله في تصريحات نشرتها جريدة الرياضية السعودية: "المباراة كانت صعبة، وذلك لعدم حضورنا خلال الشوط الأول الذي ارتكبنا فيه بأنفسنا أخطاءً عدّة، وعانينا في الخروج بالكرة من الخلف".

وأضاف "تعاهدنا على العودة في الشوط الثاني خاصةً مع الدعم الجماهيري الكبير لنا، ونجحنا".

وعمّا إذا تعمّد إبعاد الجناح البرازيلي ويندرسون جالينو عن اللقاء لإراحته قبل مواجهة الهلال الجمعة المقبل في ثالث جولات الدوري السعودي، أوضح يايسله "أحتاج للتدوير، لأن لدينا بعض الإصابات".

وأكمل "أخرجت علي مجرشي وإنزو ميلو لحاجتهما إلى الراحة".

وشدد "لا يمكننا اللعب بهذه الطريقة في الدوري لأنَّ عدد الأجانب مختلف، وسعيد جدًا بروح الفريق وعودته خلال اللقاء".

وسيلعب أهلي جدة مباراته المقبلة في البطولة مع الدحيل يوم الإثنين 29 سبتمبر المقبل.

ويلتقي أهلي جدة في مباراته المقبلة مع الهلال قبل مواجهة بيراميدز في بطولة إنتركونتينينتال يوم 23 الجاري.