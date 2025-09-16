الشباب السعودي يغير اسم ملعبه مقابل 44 مليون ريال

الثلاثاء، 16 سبتمبر 2025 - 11:23

كتب : FilGoal

الشباب السعودي

سيحصل نادي الشباب على 44 مليون ريال نظير منحه حق تسمية ملعبه الرئيسي إلى مجموعة SHG، وهي شركة سعودية متخصصة في تقديم دعم استثماري وتشغيلي لرواد الأعمال.

وسيحمل الملعب، الذي يحتضن مباريات فريق الشباب، اسم SHG Arena لمدة موسمين.

وذلك بموجب اتفاقية شراكة استراتيجية، وقعها النادي والشركة مساء الاثنين في الرياض

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن النادي منح حق التسمية مقابل 22 مليون ريال سنويا.

وتأتي خطوة الشباب في إطار التوجُّه نحو تعزيز موارده الاستثمارية وتنويع مصادر دخله.

وفي بيانٍ له، بعد الحفل الذي استضافه في مقرّه، قال النادي إن تسمية الملعب ستسهم في دعم مسيرته الرياضية وتطوير بنيته التحتية، كما تعد نموذجًا للتعاون بين القطاعين الرياضي والخاص.

وأشار النادي إلى التزامه بتعزيز مساره الرياضي والاستثماري بما يحقق طموحات جماهيره ويواكب المكانة التي وصلت إليها الرياضة السعودية.

