خوان ماتا ينضم إلى ملبورن فيكتوري الأسترالي

أعلن نادي ملبورن فيكتوري الأسترالي يوم الثلاثاء ضم الإسباني خوان ماتا.

التجربة هي الثانية لبطل العالم 2010، إذ لعب ويسترن سيدني واندررز الأسترالي.

وأوضح النادي أن البالغ من العمر 37 عاما انضم له بعقد لمدة موسم واحد.

صانع الألعاب البالغ 36 عاما لا تزال مسيرته مستمرة في قارة جديدة بعدما لعب في أوروبا وآسيا من قبل.

May be an image of 1 person, playing soccer and text

ماتا بدأ مسيرته مع شباب ريال مدريد ومنه انتقل لفالنسيا وساهم في التتويج بلقب الكأس موسم 2007-2008.

وانضم لتشيلسي الإنجليزي وحقق 3 ألقاب من بينها لقب دوري أبطال أوروبا 2012 ثم انضم لمانشستر يونايتد وفاز بـ 3 ألقاب من بينها الدوري الأوروبي 2017.

وساهم في تتويج جالاتاسراي بلقب الدوري التركي موسم 2022-23 ثم مع فيسيل كوبي حقق لقب الدوري الياباني 2023.

وبقميص منتخب إسبانيا حقق لقب يورو تحت 19 في 2006 ويورو تحت 21 في 2011، ثم فاز بلقب كأس العالم 2010 ويورو 2012.

