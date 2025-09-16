سكاي: ديبالا يعاني من شد عضلي.. وموقفه من مواجهة لاتسيو

يعاني باولو ديبالا لاعب روما من شد عضلي قبل مواجهة فريقه ضد لاتسيو.

ويستعد روما لمواجهة غريمه لاتسيو في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الرابعة ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وبحسب شبكة سكاي سبورتس، فإن اللاعب الأرجنتيني يعاني من شد عضلي خفيف ومن المتوقع غيابه عن الدربي ضد لاتسيو.

ولعب ديبالا 3 مباريات مع روما خلال الموسم الجاري دون المساهمة في الأهداف.

وسيعتبر هذا الدربي هو الأول لجيان بييرو جاسبريني المدير الفني لروما.

وتولى جاسبريني تدريب الجيالوروسي في الصيف الماضي.

بينما على الجانب الآخر فماوريتسيو ساري تولى تدريب النسور في ولاية ثانية وخاض دربي المدينة من قبل.

وكان روما قد فاز في أول جولتين من بطولة الدوري على بولونيا وبيزا.

ثم خسر من تورينو بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة من الكالتشيو.

ويعد هذا الفوز لتورينو على روما هو الأول منذ عام 2021 عندما انتصر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وظل تورينو 8 مباريات دون فوز على روما إذ خسر في 6 وتعادل مرتين.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد تورينو للنقطة الرابعة في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي محققا الانتصار الأول له الموسم الحالي.

بينما توقف رصيد روما عند النقطة السادسة في المركز الخامس.