كرة طائرة - إيران تشعل مجموعة مصر بالفوز على تونس

أشعل منتخب إيران مجموعة مصر في بطولة العالم بعد الفوز على تونس ضمن منافسات الجولة الثانية.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة الفلبين مستضيف البطولة اليوم الثلاثاء في ختام الجولة الثانية.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الأولى رفقة منتخبات الفلبين وإيران وتونس.

وتستضيف الفلبين بطولة العالم لرجال الطائرة في الفترة من 12 إلى 28 سبتمبر الجاري.

وتغلب منتخب إيران على تونس بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد ليشعل المجموعة.

وحقق منتخب إيران انتصاره الأول في البطولة بعد الخسارة من مصر في الجولة الافتتاحية.

بينما تونس تجمد رصيدها عند 3 نقاط بفوز على فلبين وخسارة من إيران.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى ثمن النهائي المقام بالنظام الإقصائي بخروج المغلوب.

ويواجه منتخب مصر نظيره الفلبين اليوم الثلاثاء الساعة 12:30 ظهرا.