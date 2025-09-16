كرة طائرة - إيران تشعل مجموعة مصر بالفوز على تونس
الثلاثاء، 16 سبتمبر 2025 - 10:56
كتب : FilGoal
أشعل منتخب إيران مجموعة مصر في بطولة العالم بعد الفوز على تونس ضمن منافسات الجولة الثانية.
ويستعد منتخب مصر لمواجهة الفلبين مستضيف البطولة اليوم الثلاثاء في ختام الجولة الثانية.
ويقع منتخب مصر في المجموعة الأولى رفقة منتخبات الفلبين وإيران وتونس.
وتستضيف الفلبين بطولة العالم لرجال الطائرة في الفترة من 12 إلى 28 سبتمبر الجاري.
وتغلب منتخب إيران على تونس بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد ليشعل المجموعة.
وحقق منتخب إيران انتصاره الأول في البطولة بعد الخسارة من مصر في الجولة الافتتاحية.
بينما تونس تجمد رصيدها عند 3 نقاط بفوز على فلبين وخسارة من إيران.
ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى ثمن النهائي المقام بالنظام الإقصائي بخروج المغلوب.
ويواجه منتخب مصر نظيره الفلبين اليوم الثلاثاء الساعة 12:30 ظهرا.
نرشح لكم
مواعيد مباريات الثلاثاء 16 سبتمبر 2025.. انطلاق دوري أبطال أوروبا ومنتخب الطائرة كرة طائرة - بعد الفوز على إيران.. موعد مباراة مصر ضد الفلبين في بطولة العالم والقناة الناقلة كرة طائرة - منتخب مصر يستهل مشواره في بطولة العالم بالفوز على إيران كرة طائرة - سهيلة وفيق تستهل مشوارها مع فاتوم المجري بفوز على منافسه الروماني كرة طائرة - الأهلي يضم لانا كونسيساو من سيدات فلومينينسي بمشاركة مصر.. أون سبورت تحصل على حقوق بث بطولة العالم للكرة الطائرة مصدر من اتحاد الطائرة يوضح سبب استبعاد دولا من منتخب مصر قبل بطولة العالم كرة طائرة - منتخب الشباب يختتم بطولة العالم في المركز الثالث عشر