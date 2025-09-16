تقرير: جاهزية لاعب وسط الهلال لمواجهة الدحيل في أبطال آسيا

تأكدت جاهزية عبد الكريم دارسي لاعب وسط الهلال السعودي قبل مواجهة الدحيل القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة.

عبدالكريم دارسي النادي : الهلال الهلال

ويستضيف الهلال نظيره الدحيل ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة مساء اليوم الثلاثاء.

وشارك عبد الكريم دارسي في مران الهلال لأول مرة ضمن الاستعدادات لمواجهة الدحيل.

ويبقى أمر مشاركة اللاعب وفقا لقرار سيموني إنزاجي المدير الفني للهلال.

وكان الهلال قد ضم عبد الكريم دارسي من أهلي جدة في صفقة انتقال حر بعد الاتفاق على التفاصيل المالية.

وتغلب أهلي جدة على ناساف الأوزبكي في بداية مشواره بدوري أبطال آسيا للنخبة بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ويستعد أهلي جدة لمواجهة الهلال مساء الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي.

وتعثر الفريقان في الجولة الثانية بالتعادل ليصبح رصيد كل منهما 4 نقاط عقب مرور جولتين.

بينما الثلاثي النصر والخليج واتحاد جدة بالعلامة الكاملة بانتصارين في أول جولتين.

ويواجه أهلي جدة عقب مواجهة الهلال نظيره بيراميدز على لقب كأس القارات الثلاث ضمن منافسات كأس إنتركونتيننتال.