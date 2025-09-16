مواعيد مباريات الثلاثاء 16 سبتمبر 2025.. انطلاق دوري أبطال أوروبا ومنتخب الطائرة

يشهد اليوم الثلاثاء الموافق 16 من شهر سبتمبر 2025 عددا من المباريات في مختلف المنافسات.

وتنطلق منافسات دوري أبطال أوروبا بالدور الرئيسي، إذ تقام مساء اليوم الثلاثاء ست مباريات.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

دوري أبطال أوروبا

يحل أرسنال ضيفا على أتلتيك بلباو في الثامنة إلا ربع مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

وفي نفس التوقيت يستضيف إيندهوفن فريق رويال يونيون سان جيلواز.

بينما في تمام العاشرة مساء يستضيف ريال مدريد فريق مارسيليا ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

ويحل دورتموند ضيفا على يوفنتوس في نفس التوقيت ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 4.

أما توتنام فيستضيف فياريال ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 3، وأخيرا يستضيف بنفيكا فريق كاراباج أجدام ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 5.

دوري أبطال آسيا للنخبة

يستضيف شباب أهلي دبي فريق تراكتور في تمام السابعة مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 3.

بينما يستضيف الهلال السعودي فريق الدحيل القطري في التاسعة والربع مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.

بطولة العالم - كرة طائرة

يلعب منتخب مصر أمام الفلبين مستضيف البطولة الساعة 12:30 ظهرا بتوقيت مصر.

وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت.