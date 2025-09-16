مواعيد مباريات الثلاثاء 16 سبتمبر 2025.. انطلاق دوري أبطال أوروبا ومنتخب الطائرة

الثلاثاء، 16 سبتمبر 2025 - 10:25

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد مايوركا

يشهد اليوم الثلاثاء الموافق 16 من شهر سبتمبر 2025 عددا من المباريات في مختلف المنافسات.

وتنطلق منافسات دوري أبطال أوروبا بالدور الرئيسي، إذ تقام مساء اليوم الثلاثاء ست مباريات.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

أخبار متعلقة:
تيباس: ريال مدريد يحاول تدمير المنافسة بيلينجهام وكامافينجا ضمن قائمة ريال مدريد لمواجهة مارسيليا أكرد يغيب أمام ريال مدريد بسبب بروتوكول إصابات الرأس ماركا: ريال مدريد يقرر الاستئناف ضد طرد هاوسن

دوري أبطال أوروبا

يحل أرسنال ضيفا على أتلتيك بلباو في الثامنة إلا ربع مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

وفي نفس التوقيت يستضيف إيندهوفن فريق رويال يونيون سان جيلواز.

بينما في تمام العاشرة مساء يستضيف ريال مدريد فريق مارسيليا ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

ويحل دورتموند ضيفا على يوفنتوس في نفس التوقيت ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 4.

أما توتنام فيستضيف فياريال ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 3، وأخيرا يستضيف بنفيكا فريق كاراباج أجدام ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 5.

دوري أبطال آسيا للنخبة

يستضيف شباب أهلي دبي فريق تراكتور في تمام السابعة مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 3.

بينما يستضيف الهلال السعودي فريق الدحيل القطري في التاسعة والربع مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.

بطولة العالم - كرة طائرة

يلعب منتخب مصر أمام الفلبين مستضيف البطولة الساعة 12:30 ظهرا بتوقيت مصر.

وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت.

ريال مدريد كرة طائرة دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
كرة طائرة - إيران تشعل مجموعة مصر بالفوز على تونس كرة طائرة - بعد الفوز على إيران.. موعد مباراة مصر ضد الفلبين في بطولة العالم والقناة الناقلة كرة طائرة - منتخب مصر يستهل مشواره في بطولة العالم بالفوز على إيران كرة طائرة - سهيلة وفيق تستهل مشوارها مع فاتوم المجري بفوز على منافسه الروماني كرة طائرة - الأهلي يضم لانا كونسيساو من سيدات فلومينينسي بمشاركة مصر.. أون سبورت تحصل على حقوق بث بطولة العالم للكرة الطائرة مصدر من اتحاد الطائرة يوضح سبب استبعاد دولا من منتخب مصر قبل بطولة العالم كرة طائرة - منتخب الشباب يختتم بطولة العالم في المركز الثالث عشر
أخر الأخبار
مدرب الهلال: لودي اختار قراره بالرحيل.. ويؤسفني ما حدث 8 دقيقة | سعودي في الجول
 كوفاتش: لم نقرر طريقة اللعب لمواجهة يوفنتوس 12 دقيقة | الكرة الأوروبية
مدرب أهلي جدة: أرحت اللاعبين أمام ناساف بسبب الهلال 17 دقيقة | سعودي في الجول
الشباب السعودي يغير اسم ملعبه مقابل 44 مليون ريال 23 دقيقة | سعودي في الجول
أوباما: تنازلت عن مستحقاتي من أجل الزمالك ولن أطالب بالحصول عليها 25 دقيقة | الدوري المصري
خوان ماتا ينضم إلى ملبورن فيكتوري الأسترالي 28 دقيقة | ميركاتو
سكاي: ديبالا يعاني من شد عضلي.. وموقفه من مواجهة لاتسيو 46 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة طائرة - إيران تشعل مجموعة مصر بالفوز على تونس 51 دقيقة | كرة طائرة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن تفاصيل إصابة عمر مرموش 2 انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(1) الأهلي.. تعادل 3 في الجول يكشف حقيقة إشارة تريزيجيه بالسكوت في احتفاله 4 مؤتمر النحاس: زيزو يتحمل مسؤولية المشاركة.. وتوترنا بعد التعادل ضد إنبي
/articles/513512/مواعيد-مباريات-الثلاثاء-16-سبتمبر-2025-انطلاق-دوري-أبطال-أوروبا-ومنتخب-الطائرة