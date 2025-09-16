تقرير: حفل موسيقي يمنع برشلونة من مواجهة سوسييداد في مونتجويك

الثلاثاء، 16 سبتمبر 2025 - 00:25

كتب : FilGoal

لامين يامال - برشلونة ضد رايو فايكانو

رفضت البلدية إقامة مباراة برشلونة ضد ريال سوسييداد في ملعب مونتجويك بسبب إقامة حفل موسيقي.

ومن المقرر أن يواجه برشلونة خصمه ريال سوسييداد في المباراة التي ستجمعهما في الجولة السابعة ضمن منافسات الدوري الإسباني يوم 28 المقبل.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن البلدية رفضت استضافة مونتجويك مواجهة سوسييداد بسبب الالتزام بحفل موسيقي، لكن برشلونة يحاول لعب المباراة في سبوتيفاي كامب نو.

وأفادت الصحيفة أن برشلونة سيتجه للتفاوض مجددا مع رابطة الدوري الإسباني حال عدم إمكانية اللعب على سبوتيفاي كامب نو حول إقامة اللقاء على ملعب يوهان كرويف.

وذكرت الصحيفة أن برشلونة كان قد حصل على استثناء للعب في يوهان كرويف لمباراتين فقط وهما فالنسيا وخيتافي.

وخاض برشلونة مباراة فالنسيا بالفعل على ملعب يوهان كرويف.

وسحق برشلونة ضيفه فالنسيا بستة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

الفوز الساحق رفع رصيد برشلونة إلى 10 نقاط في المركز الثاني.

حامل اللقب الآن يبتعد عن المتصدر ريال مدريد بنقطتين، حيث حصد الميرينجي العلامة الكاملة 12 نقطة.

بينما تجمد رصيد فالنسيا عند 4 نقاط في المركز الخامس عشر.

وسيلاقي برشلونة غريمه خيتافي على ملعب يوهان كرويف يوم 21 من الشهر الحالي.

