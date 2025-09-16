رغم النقص العددي.. إسبانيول يحقق فوزا مثيرا ويحبط ريمونتادا مايوركا

حقق إسبانيول فوزا مثيرا على ريال مايوركا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

الفوز رفع رصيد إسبانيول للنقطة العاشرة في المركز الثالث بجدول الترتيب بفارق الأهداف عن برشلونة صاحب المركز الثاني، بينما توقف مايوركا عند نقطة واحدة في المركز الـ 19.

تقدم بيري ميا لإسبانيول في الدقيقة 20 مستغلا تمريرة من كارلوس روميرو ليسدد في الشباك.

وأضاف روبيرتو فيرنانديز الهف الثاني بعد عرضية من بيريس دولان.

وقلص فيديت موريتشي الفارق لمايوركا في الدقيقة 45 من ركلة جزاء.

وقبل نهاية الشوط مباشرة تعرض بيري ميا للطرد بشكل مباشر بعد تلفظه ضد حكم المباراة.

وفي الدقيقة 65 تعادل موريتشي لمايوركا برأسية مستغلا عرضية من سيرجي داردير.

وأحبط كيكي جارسيا ريمونتادا مايوركا بتسجيل هدف الفوز من ركلة جزاء لإسبانيول في الدقيقة 81.

وسيلعب إسبانيول مباراته المقبلة ضد ريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو، بينما يلتقي مايوركا مع أتلتيكو مدريد