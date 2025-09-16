رغم النقص العددي.. إسبانيول يحقق فوزا مثيرا ويحبط ريمونتادا مايوركا

الثلاثاء، 16 سبتمبر 2025 - 00:19

كتب : FilGoal

كيكي جارسيا لاعب إسبانيول

حقق إسبانيول فوزا مثيرا على ريال مايوركا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

الفوز رفع رصيد إسبانيول للنقطة العاشرة في المركز الثالث بجدول الترتيب بفارق الأهداف عن برشلونة صاحب المركز الثاني، بينما توقف مايوركا عند نقطة واحدة في المركز الـ 19.

تقدم بيري ميا لإسبانيول في الدقيقة 20 مستغلا تمريرة من كارلوس روميرو ليسدد في الشباك.

أخبار متعلقة:
قائد إسبانيول: لن أنضم إلى برشلونة أبدا وآمل ألا أتلقى أي عرض منه بعدما أنقذه من الهبوط.. إسبانيول يجدد عقد مانولو جونزاليس رغم ركلة ألفاريز الرائعة.. إسبانيول يصعق أتلتيكو مدريد وبلباو يحبط عودة إشبيلية تمهيدا للانضمام إلى برشلونة.. إسبانيول يعلن رحيل حارسه

وأضاف روبيرتو فيرنانديز الهف الثاني بعد عرضية من بيريس دولان.

وقلص فيديت موريتشي الفارق لمايوركا في الدقيقة 45 من ركلة جزاء.

وقبل نهاية الشوط مباشرة تعرض بيري ميا للطرد بشكل مباشر بعد تلفظه ضد حكم المباراة.

وفي الدقيقة 65 تعادل موريتشي لمايوركا برأسية مستغلا عرضية من سيرجي داردير.

وأحبط كيكي جارسيا ريمونتادا مايوركا بتسجيل هدف الفوز من ركلة جزاء لإسبانيول في الدقيقة 81.

وسيلعب إسبانيول مباراته المقبلة ضد ريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو، بينما يلتقي مايوركا مع أتلتيكو مدريد

إسبانيول الدوري الإسباني ريال مايوركا
نرشح لكم
تقرير: حفل موسيقي يمنع برشلونة من مواجهة سوسييداد في مونتجويك إريك أبيدال ينفي شائعات وفاته تيباس: ريال مدريد يحاول تدمير المنافسة فيرمين لوبيز: أردت البقاء في برشلونة وسأقاتل للاستمرار مؤتمر فليك: الملعب صغير ولكن.. وهذا سبب مشاركة روني بدلا من رافينيا ثنائية لكل كتالوني.. برشلونة يسحق فالنسيا بستة أهداف عاد من العقوبة بهدفين.. سبب غياب رافينيا عن تشكيل برشلونة أمام فالنسيا انتهت في الدوري الإسباني - برشلونة (6)-(0) فالنسيا
أخر الأخبار
تقرير: حفل موسيقي يمنع برشلونة من مواجهة سوسييداد في مونتجويك 2 ساعة | الكرة الأوروبية
رغم النقص العددي.. إسبانيول يحقق فوزا مثيرا ويحبط ريمونتادا مايوركا 2 ساعة | الدوري الإسباني
قبل كأس العالم.. أسامة نبيه يحدد برنامج معسكر منتخب الشباب في تشيلي 2 ساعة | منتخب مصر
منافس بيراميدز - أهلي جدة يحول تأخره لفوز على ناساف برباعية 2 ساعة | آسيا
جدو: الفوز على الأهلي نقطة تحول وأيقظ بيراميدز.. وسيطرنا على أوكلاند 3 ساعة | الكرة المصرية
إريك أبيدال ينفي شائعات وفاته 3 ساعة | الدوري الإسباني
في تعادله مع فيرونا.. فاردي يشارك لأول مرة بقميص كريمونيسي 3 ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر فرانك: سولانكي ليس جاهزا لمباراة فياريال 4 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن تفاصيل إصابة عمر مرموش 2 انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(1) الأهلي.. تعادل 3 في الجول يكشف حقيقة إشارة تريزيجيه بالسكوت في احتفاله 4 مؤتمر النحاس: زيزو يتحمل مسؤولية المشاركة.. وتوترنا بعد التعادل ضد إنبي
/articles/513510/رغم-النقص-العددي-إسبانيول-يحقق-فوزا-مثيرا-ويحبط-ريمونتادا-مايوركا