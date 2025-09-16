قبل كأس العالم.. أسامة نبيه يحدد برنامج معسكر منتخب الشباب في تشيلي

الثلاثاء، 16 سبتمبر 2025 - 00:09

كتب : محمد جمال

منتخب مصر للشباب - أسامة نبيه

أعلن الجهاز الفني لمنتخب الشباب لكرة القدم بقيادة أسامة نبيه البرنامج التدريبي للاعبين خلال معسكره الجاري بمدينة كوينتيرو من 14 الي 23 سبتمبر الجاري والذى من المقرر أن يتخلله مباراتين وديتين مع منتخب شباب بنما يوم 18 سبتمبر ومع الفريق الأول بنادي سانتياجو أحد أندية تشيلي يوم 20 أكتوبر.

وتضمن برنامج المنتخب التدريب على فترتين الأولى الساعة الثامنة صباحا بتوقيت تشيلي الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة والفقرة الثانية تقام الساعة السادسة مساء بتوقيت تشيلي الثانية منتصف الليل بتوقيت القاهرة وبالفعل بدأ تنفيذ هذا البرنامج اعتبارا من اليوم، حيث تدرب اللاعبين صباحا بدنيا تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة نبيه ومعاونيه علاء عبده المدرب العام وأيمن طاهر مدرب حراس المرمي واحمد سامح المعد البدني.

وسيقام المران الثاني مساء وسيكون خاص بالجزء الفني وتنمية المهارات .

وأكد أسامة نبيه فى حديثه للاعبين أن الروح القتالية والالتزام والنظام هى أسلحتهم لعبور التحدي المونديالي الكبير وتحقيق طموحات المصريين وأحلامهم الشخصية خاصة وأن للمونديال فرصة لا يقابلها اللاعب بسهولة خلال مسيرته الكروية .

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر (زد) - أحمد وهب (المصري) - أحمد منشاوي (الاتحاد السكندري).

الدفاع: أحمد نايل (حرس الحدود) - أحمد عابدين (الأهلي) - عبد الله بوستنجي (زد) - معتز محمد (حرس الحدود) - مؤمن شريف (الاتحاد السكندري) - مهاب سامي (إنبي).

الوسط: أحمد خالد كباكا (زد) - محمد السيد (الزمالك) - أحمد وحيد (غزل المحلة) - سيف سفاجا (إنبي) - سليم طلب (هيرتا برلين الألماني) - تيبو جابريال (ماينز الألماني).

الهجوم: محمد عبد الله (الأهلي) عمر سيد معوض (الأهلي) حامد عبد الله (إنبي) - عمرو بيبو (أراو السويسري) - ياسين عاطف (الأهلي) - عمر خضر (أستون فيلا الإنجليزي) - أحمد شرف (المصري) - محمد هيثم (الأهلي).

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الأولى إلى جانب تشيلي أصحاب الأرض، ونيوزيلندا، واليابان.

