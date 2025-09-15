منافس بيراميدز - أهلي جدة يحول تأخره لفوز على ناساف برباعية

حقق أهلي جدة الفوز على ناساف قرشي الأوزبكي بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأولى من الدور الأول لدوري أبطال آسيا للنخبة.

المباراة هي التجربة قبل الأخيرة لأهلي جدة قبل مواجهة بيراميدز في كأس إنتركونتينينتال.

تقدم ناساف بالهدف الأول في الدقيقة 34 عن طريق خوسين نورشيف في الدقيقة 34.

وعاد نورشيف لتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 41 لينهي الشوط بتقدم فريقه بهدفين.

وفي الدقيقة 65 قلص إنزو ميلوت الفارق لأهلي جدة مستغلا خطأ من حارس المرمى في الخروج بالكرة ليسدد مباشرة في الشباك.

وبعد ثلاث دقائق عاد ميلوت ليدرك هدف التعادل للأهلي في الدقيقة 68 بمتابعة لكرة تصدى لها الحارس.

وفي الدقيقة 94 سجل رياض محرز هدف التقدم للأهلي بتسديدة قوي أرضية من داخل منطقة الجزاء.

الجزائري رياض محرز يبصم على ثالث أهداف الأهلي ويشعل الأجواء 🔥🔥🔥🤩⚽️#دوري_أبطال_آسيا_للنخبة | #الأهلي_ناساف pic.twitter.com/KK7WCYzBQQ — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 15, 2025

وتعرض أليبيك دوفرانوف لاعب نسف قرشي للطرد في الدقيقة 103 بعد تدخل قوي على لاعب أهلي جدة.

وأنهى محمد سليمان رباعية الأهلي في الدقيقة 105 مستغلا تمريرة من صالح أبو الشامات داخل منطقة الجزاء ليسدد مباشرة في المرمى.

وسيلعب أهلي جدة مباراته المقبلة في البطولة مع الدحيل يوم الإثنين 29 سبتمبر المقبل.

ويلتقي أهلي جدة في مباراته المقبلة مع الهلال قبل مواجهة بيراميدز في بطولة إنتركونتينينتال يوم 23 الجاري.