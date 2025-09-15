جدو: الفوز على الأهلي نقطة تحول وأيقظ بيراميدز.. وسيطرنا على أوكلاند

كشف محمد ناجي "جدو" مدرب بيراميدز أن الفوز على الأهلي بهدفين دون رد أيقظ الفريق قبل مباراة أوكلاند سيتي.

وانتصر بيراميدز على أوكلاند بثلاثة أهداف دون مقابل ليواجه أهلي جدة على كأس القارات الثلاث ضمن منافسات كأس إنتركونتيننتال.

وقال جدو لـ إم بي سي مصر 2: "المباراة ضد أوكلاند كانت جيدة من الدقيقة الأولى وحتى النهاية وتمكنا من السيطرة على مجرياتها وانتصرنا بشكل مستحق".

وأضاف "مباراة الأهلي كانت نقطة تحول في الموسم الجاري وأيقظت الفريق".

وتابع "رمضان صبحي يتدرب جيدا وسيعود إلى مستواه المعتاد تدريجيا".

وأنهى حديثه قائلا: "سنلعب مباريات صعبة للغاية ونحتاج إلى التركيز من جميع اللاعبين".

وسجل ثلاثية بيراميدز ضد أوكلاند كل من وليد الكرتي ومروان حمدي ومصطفى عبد الرؤوف "زيكو".

من المقرر أن تقام المباراة بين بيراميدز وأهلي جدة يوم 23 سبتمبر الجاري على ملعب الإنماء بالمملكة العربية السعودية.

الفائز من تلك المباراة سيتأهل لنصف النهائي في انتظار بطل قارتي أمريكا الجنوبية والشمالية.

وتقام الأدوار النهائية في ديسمبر بدولة قطر.