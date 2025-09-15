جدو: الفوز على الأهلي نقطة تحول وأيقظ بيراميدز.. وسيطرنا على أوكلاند

الإثنين، 15 سبتمبر 2025 - 23:35

كتب : FilGoal

محمد ناجي جدو - بيراميدز

كشف محمد ناجي "جدو" مدرب بيراميدز أن الفوز على الأهلي بهدفين دون رد أيقظ الفريق قبل مباراة أوكلاند سيتي.

وانتصر بيراميدز على أوكلاند بثلاثة أهداف دون مقابل ليواجه أهلي جدة على كأس القارات الثلاث ضمن منافسات كأس إنتركونتيننتال.

وقال جدو لـ إم بي سي مصر 2: "المباراة ضد أوكلاند كانت جيدة من الدقيقة الأولى وحتى النهاية وتمكنا من السيطرة على مجرياتها وانتصرنا بشكل مستحق".

أخبار متعلقة:
كأس إنتركونتينينتال - موعد مباراة بيراميدز ضد أهلي جدة إنفانتينو يهنيء بيراميدز بعد التأهل لمواجهة أهلي جدة على كأس القارات الثلاث الدوري المصري - موعد مباراة بيراميدز ضد زد والقناة الناقلة كأس إنتركونتينينتال - بيراميدز يفوز على أوكلاند بثلاثية ويتأهل لمواجهة أهلي جدة

وأضاف "مباراة الأهلي كانت نقطة تحول في الموسم الجاري وأيقظت الفريق".

وتابع "رمضان صبحي يتدرب جيدا وسيعود إلى مستواه المعتاد تدريجيا".

وأنهى حديثه قائلا: "سنلعب مباريات صعبة للغاية ونحتاج إلى التركيز من جميع اللاعبين".

وسجل ثلاثية بيراميدز ضد أوكلاند كل من وليد الكرتي ومروان حمدي ومصطفى عبد الرؤوف "زيكو".

من المقرر أن تقام المباراة بين بيراميدز وأهلي جدة يوم 23 سبتمبر الجاري على ملعب الإنماء بالمملكة العربية السعودية.

الفائز من تلك المباراة سيتأهل لنصف النهائي في انتظار بطل قارتي أمريكا الجنوبية والشمالية.

وتقام الأدوار النهائية في ديسمبر بدولة قطر.

الأهلي أوكلاند سيتي محمد ناجي جدو بيراميدز
نرشح لكم
قبل كأس العالم.. أسامة نبيه يحدد برنامج معسكر منتخب الشباب في تشيلي عودة ياسر وعمر كمال لتدريبات الأهلي.. واستمرار تأهيل عبد القادر الأهلي يقرر تجميد المستحقات المالية لفريق كرة القدم لحين تحسن النتائج خبر في الجول – الزمالك يحدد موعد بدء التفاوض على تجديد لاعبيه الأهلي: غرفة عمليات لمتابعة كافة الأمور الخاصة بالجمعية العمومية بعد بطولة الشباب.. مصر تستضيف كأس العرب للناشئين الدوري المصري – موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا والقنوات الناقلة خبر في الجول - الخطيب يصل مقر الأهلي ويحضر مران فريق الكرة
أخر الأخبار
تقرير: حفل موسيقي يمنع برشلونة من مواجهة سوسييداد في مونتجويك 49 دقيقة | الكرة الأوروبية
رغم النقص العددي.. إسبانيول يحقق فوزا مثيرا ويحبط ريمونتادا مايوركا 56 دقيقة | الدوري الإسباني
قبل كأس العالم.. أسامة نبيه يحدد برنامج معسكر منتخب الشباب في تشيلي ساعة | منتخب مصر
منافس بيراميدز - أهلي جدة يحول تأخره لفوز على ناساف برباعية ساعة | آسيا
جدو: الفوز على الأهلي نقطة تحول وأيقظ بيراميدز.. وسيطرنا على أوكلاند ساعة | الكرة المصرية
إريك أبيدال ينفي شائعات وفاته ساعة | الدوري الإسباني
في تعادله مع فيرونا.. فاردي يشارك لأول مرة بقميص كريمونيسي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر فرانك: سولانكي ليس جاهزا لمباراة فياريال 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن تفاصيل إصابة عمر مرموش 2 انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(1) الأهلي.. تعادل 3 في الجول يكشف حقيقة إشارة تريزيجيه بالسكوت في احتفاله 4 مؤتمر النحاس: زيزو يتحمل مسؤولية المشاركة.. وتوترنا بعد التعادل ضد إنبي
/articles/513507/جدو-الفوز-على-الأهلي-نقطة-تحول-وأيقظ-بيراميدز-وسيطرنا-على-أوكلاند