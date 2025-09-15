إريك أبيدال ينفي شائعات وفاته

نفى إريك أبيدال مدافع منتخب فرنسا وبرشلونة الأسبق شائعات وفاته المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتشرت شائعات تشير إلى وفاة أبيدال اليوم الإثنين، وذلك بسبب مرضه.

ونشر أبيدال رسالة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام قال فيها: "بعض الشائعات لا ينبغي أن تكون موجودة أبدا، أنا هنا مع عائلتي وكل شيء على ما يرام، للتوضيح أنا بخير وأنا على قيد الحياة وبصحة جيدة، شكرا لدعمكم ورسائلكم المعبرة عن قلقكم، دعونا نركز على ما يهم حقا".

وفي عام 2011 تعرض أبيدال لوعكة صحية وخضع لعملية جراحية لاستئصال ورم، ثم عاد إلى الملاعب في أبريل 2013.

بعدها خضع لعملية جراحية لزراعة الكبد، قبل أن يعتزل في 2014.

وبعد رحيل أبيدال عن برشلونة لعب مع أندية أولمبياكوس اليوناني وموناكو، ويبلغ من العمر حاليا 46 عاما.