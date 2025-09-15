في تعادله مع فيرونا.. فاردي يشارك لأول مرة بقميص كريمونيسي
الإثنين، 15 سبتمبر 2025 - 22:53
كتب : FilGoal
تعادل هيلاس فيرونا مع كريمونيسي بدون أهداف في مباراة أقيمت على ملعب الأول بالجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.
جايمي فاردي
النادي : كريمونيسي
المباراة شهدت المشاركة الأولى لجيمي فاردي مع كريمونيسي بعد الانضمام للفريق.
وشارك فاردي كبديل في الدقيقة 59 بدلا من فيديريكو بونازولي.
ولم فاردي الكرة 7 مرات بعد مشاركته كبديل ولم يسدد على المرمى ولكنه أكمل 5 تمريرات ناجحة بدقة 100%.
صاحب الـ 38 عاما انضم لكريمونيسي في بداية الموسم الحالي صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع ليستر سيتي.
وارتفع رصيد كريمونيسي للنقطة السابعة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما ارتفع رصيد فيرونا لنقطتين في المركز الـ 16.
نرشح لكم
تقرير: حفل موسيقي يمنع برشلونة من مواجهة سوسييداد في مونتجويك إريك أبيدال ينفي شائعات وفاته مؤتمر فرانك: سولانكي ليس جاهزا لمباراة فياريال تيباس: ريال مدريد يحاول تدمير المنافسة أرسنال يفقد أوديجارد أمام بلباو للإصابة تقرير يكشف كواليس رفض تودور رحيل بطل يوفنتوس ضد إنتر مؤتمر تودور: الإعلام صاحب مقارنة يلديز وديل بييرو.. وهزمنا أقوى فريق في إيطاليا روي فيتوريا يرحل عن تدريب باناثانايكوس