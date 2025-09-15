في تعادله مع فيرونا.. فاردي يشارك لأول مرة بقميص كريمونيسي

تعادل هيلاس فيرونا مع كريمونيسي بدون أهداف في مباراة أقيمت على ملعب الأول بالجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.

المباراة شهدت المشاركة الأولى لجيمي فاردي مع كريمونيسي بعد الانضمام للفريق.

وشارك فاردي كبديل في الدقيقة 59 بدلا من فيديريكو بونازولي.

ولم فاردي الكرة 7 مرات بعد مشاركته كبديل ولم يسدد على المرمى ولكنه أكمل 5 تمريرات ناجحة بدقة 100%.

صاحب الـ 38 عاما انضم لكريمونيسي في بداية الموسم الحالي صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع ليستر سيتي.

وارتفع رصيد كريمونيسي للنقطة السابعة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما ارتفع رصيد فيرونا لنقطتين في المركز الـ 16.

