مؤتمر فرانك: سولانكي ليس جاهزا لمباراة فياريال

الإثنين، 15 سبتمبر 2025 - 22:19

كتب : FilGoal

توماس فرانك مدرب توتنام

شدد توماس فرانك المدير الفني لتوتنام على أن دومينيك سولانكي لاعب الفريق ليس جاهزا لمباراة فياريال.

ويستعد توتنام لمواجهة منافسه فياريال في المباراة التي ستجمعهما في افتتاح دور الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال المدرب الدنماركي خلال مؤتمر صحفي: "دومينيك سولانكي ليس جاهزا للمشاركة في مباراة فياريال".

وأضاف "إذا رأينا أننا بحاجة إلى راندال كولو مواني سيشارك، هو قادر على اللعب 90 دقيقة".

وأنهى حديثه قائلا: "قيادة توتنام في دوري أبطال أوروبا فرصة رائعة، كنت مدربا لبرينتفورد في دوري تشامبيونشيب على ملعب جريفين بارك، وهو ملعب صغير، وغدا سنلعب في واحد من أفضل الملاعب في العالم أمام جماهيرنا الرائعة".

وفاز توتنام في 3 مباريات في بطولة الدوري الإنجليزي وخسر مرة واحدة.

ويحتل توتنام المركز الثالث في بطولة الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط بالتساوي مع أرسنال الوصيف وبورنموث الرابع.

