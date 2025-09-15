عودة ياسر وعمر كمال لتدريبات الأهلي.. واستمرار تأهيل عبد القادر

عاد ياسر إبراهيم للمشاركة في تدريبات الأهلي الجماعية بعد فترة من الغياب للإصابة.

وكشفت قناة الأهلي عن عودة ياسر إبراهيم وعمر كمال لتدريبات الأهلي بعد تعافي الثنائي من الإصابة.

مع استمرار أحمد عبد القادر في أداء التدريبات التأهيلية، لحين عودته للتدريبات الجماعية.

ويلعب الأهلي مباراته المقبلة أمام سيراميكا كليوباترا مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري.

وتعادل الأهلي مع إنبي بهدف لكل فريق في الجولة 6 من الدوري المصري في لقاء أقيم على استاد المقاولون العرب.

وواصل الأهلي نزيف النقاط بتعادل جديد أمام إنبي بهدف لكل منهما ضمن منافسات الجولة السادسة.

تقدم للأهلي محمود حسن "تريزيجيه" وتعادل أحمد العجوز لإنبي.

ويعد ذلك التعادل الرابع على التوالي بين الفريقين في الدوري المصري، وهو الـ 11 بين الفريقين في الدوري المصري من 45 مباراة.

النقطة ارتقى بها إنبي للمركز السابع برصيد 9 نقاط، فيما أصبح الأهلي في المركز الـ 15 برصيد 6 نقاط من 5 مباريات.

