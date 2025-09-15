ماركا: تأكد غياب خوليان ألفاريز عن مواجهة ليفربول
الإثنين، 15 سبتمبر 2025 - 22:14
كتب : FilGoal
كشفت صحيفة ماركا عن غياب خوليان ألفاريز لاعب أتلتيكو مدريد عن مواجهة ليفربول.
ويستعد أتلتيكو مدريد لمواجهة ليفربول يوم الأربعاء في الجولة الأولى من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.
وفقا لماركا فإن مشاركة ألفاريز عن مواجهة ليفربول تبدو مستحيلة.
ولم يشارك ألفاريز في مران أتلتيكو الأخير قبل السفر إلى إنجلترا لمواجهة ليفربول.
وينضم ألفاريز لقائمة الغيابات عن المباراة التي تضم أيضا هانكو وأليكس باينا وتياجو ألمادا وخوسي ماريا خيمينيز.
وحقق أتلتيكو مدريد فوزه الأول في الموسم بعد الانتصار على فياريال بهدفين دون مقابل.
ويلتقي أتلتيكو مدريد في الدور الأول لدوري أبطال أوروبا مع ليفربول وآينتراخت فرانكفورت ويونيون سان جيلوا وإنتر وآيندهوفن وجالتاسراي وبودو جليمت.
