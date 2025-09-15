ماركا: تأكد غياب خوليان ألفاريز عن مواجهة ليفربول

الإثنين، 15 سبتمبر 2025 - 22:14

كتب : FilGoal

خوليان ألفاريز - أتليتكو مدريد ضد بوتافوجو

كشفت صحيفة ماركا عن غياب خوليان ألفاريز لاعب أتلتيكو مدريد عن مواجهة ليفربول.

ويستعد أتلتيكو مدريد لمواجهة ليفربول يوم الأربعاء في الجولة الأولى من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.

وفقا لماركا فإن مشاركة ألفاريز عن مواجهة ليفربول تبدو مستحيلة.

الفوز الأول أخيرا.. أتلتيكو يصلح بدايته السيئة على حساب فياريال أتلتيكو مدريد يتعادل مع ألافيس ويفشل في تحقيق فوزه الأول بالدوري النزيف مستمر.. أتلتيكو مدريد يتعادل مع إلتشي رغم ركلة ألفاريز الرائعة.. إسبانيول يصعق أتلتيكو مدريد وبلباو يحبط عودة إشبيلية

ولم يشارك ألفاريز في مران أتلتيكو الأخير قبل السفر إلى إنجلترا لمواجهة ليفربول.

وينضم ألفاريز لقائمة الغيابات عن المباراة التي تضم أيضا هانكو وأليكس باينا وتياجو ألمادا وخوسي ماريا خيمينيز.

وحقق أتلتيكو مدريد فوزه الأول في الموسم بعد الانتصار على فياريال بهدفين دون مقابل.

ويلتقي أتلتيكو مدريد في الدور الأول لدوري أبطال أوروبا مع ليفربول وآينتراخت فرانكفورت ويونيون سان جيلوا وإنتر وآيندهوفن وجالتاسراي وبودو جليمت.

