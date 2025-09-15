الأهلي يقرر تجميد المستحقات المالية لفريق كرة القدم لحين تحسن النتائج

قرر النادي الأهلي تجميد المستحقات المالية لفريق كرة القدم بسبب تراجع النتائج.

وكشفت قناة الأهلي عن تجميد المستحقات المالية والمكافآت الخاصة بفريق الكرة.

وذلك بسبب تراجع نتائج الفريق في الفترة السابقة، على أن يتم صرف المستحقات المالية في حالة تحسن نتائج الفريق.

وتنص لائحة فريق الكرة في الأهلي على خصم المستحقات المالية في حالة الخسارة، ولذلك لم تقرر الإدارة خصم مستحقات مالية، واكتفت بتجميدها فقط.

وتعادل الأهلي مع إنبي بهدف لكل فريق في الجولة 6 من الدوري المصري في لقاء أقيم على استاد المقاولون العرب.

وواصل الأهلي نزيف النقاط بتعادل جديد أمام إنبي بهدف لكل منهما ضمن منافسات الجولة السادسة.

تقدم للأهلي محمود حسن "تريزيجيه" وتعادل أحمد العجوز لإنبي.

ويعد ذلك التعادل الرابع على التوالي بين الفريقين في الدوري المصري، وهو الـ 11 بين الفريقين في الدوري المصري من 45 مباراة.

النقطة ارتقى بها إنبي للمركز السابع برصيد 9 نقاط، فيما أصبح الأهلي في المركز الـ 15 برصيد 6 نقاط من 5 مباريات.

ويلعب الأهلي مباراته المقبلة أمام سيراميكا كليوباترا مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري.