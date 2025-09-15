تيباس: ريال مدريد يحاول تدمير المنافسة

أوضح خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني أن ريال مدريد يحاول تدمير المنافسة.

وقال تيباس في تصريحات نقلتها صحيفة أس: "شكوى ريال مدريد من التحكيم؟ يجب أن يشمل التقرير جميع الفرق وليس ريال مدريد وبرشلونة فقط وكذلك حالات الطرد وركلات الجزاء، أمر التقرير مثير للفضول، لكن كل ما يحاولون فعله هو تدمير البطولة".

وأضاف "ليست لدينا أي سلطة بشأن ومكافحة المنشطات، ريال مدريد يفتقر للمعلومات بالشكل الكبير، ريال مدريد يروج لفكرة أن الرابطة مسؤولة عن كل شيء، هذه الروايات خرجت من داخل ريال مدريد".

وأنهى حديثه قائلا: "لن أعطي رأيي بشأن طرد دين هاوسن ضد ريال سوسييداد".

وأعلن نادي ريال مدريد عبر قناته في وقت سابق عن تحضيره لملف يتضمن ما حدث من الناحية التحكيمية خلال الجولات الأربع الأولى من الدوري هذا الموسم، وكذلك الموسم الماضي، ليرسله إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وبحسب القناة، فإن هذه الخطوة تأتي لكي يعلم فيفا بما يحدث في إسبانيا.

وقال مذيع القناة: "من المؤسف أن نضطر للحديث عن هذا الفضيحة بدلاً من الحديث عن مباراة مبابي الكبيرة أو عن الـ150 مباراة التي خاضها تشواميني".

ويأتي ذلك بعد فوز ريال مدريد على ريال سوسيداد 2-1 في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.