أرسنال يفقد أوديجارد أمام بلباو للإصابة

تأكد غياب مارتن أوديجارد قائد أرسنال في مباراة فريقه أمام أتليتك بلباو.

ويلعب أرسنال الإنجليزي ضد بلباو الإسباني، في الجولة الأولى من الدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا.

وكشف ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة أن لاعب الوسط النرويجي سيغيب عن المواجهة بسبب الإصابة.

وتعرض أوديجارد للإصابة خلال مباراة أرسنال الماضية في الدوري الإنجليزي أمام نوتنجهام فورست.

وغادر أوديجارد المباراة في بدايتها بسبب الإصابة، والتي انتهت بفوز أرسنال بثلاثية دون رد.

وفي دوري أبطال أوروبا يلعب أرسنال ضد كل من أتليتك بلباو، وأولمبياكوس اليوناني، وسلافيا براج التشيكي، وبايرن ميونيخ الألماني، وكلوب بروج البلجيكي، وإنتر الإيطالي، وكايرات ألماتي بطل كازاخستان.