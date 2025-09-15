أرسنال يفقد أوديجارد أمام بلباو للإصابة
الإثنين، 15 سبتمبر 2025 - 21:33
كتب : FilGoal
تأكد غياب مارتن أوديجارد قائد أرسنال في مباراة فريقه أمام أتليتك بلباو.
مارتن أوديجارد
النادي : أرسنال
ويلعب أرسنال الإنجليزي ضد بلباو الإسباني، في الجولة الأولى من الدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا.
وكشف ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة أن لاعب الوسط النرويجي سيغيب عن المواجهة بسبب الإصابة.
وتعرض أوديجارد للإصابة خلال مباراة أرسنال الماضية في الدوري الإنجليزي أمام نوتنجهام فورست.
وغادر أوديجارد المباراة في بدايتها بسبب الإصابة، والتي انتهت بفوز أرسنال بثلاثية دون رد.
وفي دوري أبطال أوروبا يلعب أرسنال ضد كل من أتليتك بلباو، وأولمبياكوس اليوناني، وسلافيا براج التشيكي، وبايرن ميونيخ الألماني، وكلوب بروج البلجيكي، وإنتر الإيطالي، وكايرات ألماتي بطل كازاخستان.
نرشح لكم
مؤتمر فرانك: سولانكي ليس جاهزا لمباراة فياريال ماركا: تأكد غياب خوليان ألفاريز عن مواجهة ليفربول ماركا: لامين يامال يحتاج معجزة ليشارك ضد نيوكاسل مؤتمر تودور: الإعلام صاحب مقارنة يلديز وديل بييرو.. وهزمنا أقوى فريق في إيطاليا مؤتمر ألونسو: هناك شيء لم يتغير في كارباخال.. ومبابي أحد قادة الفريق بيلينجهام وكامافينجا ضمن قائمة ريال مدريد لمواجهة مارسيليا بايرن يفقد مدافعه أمام تشيلسي أكرد يغيب أمام ريال مدريد بسبب بروتوكول إصابات الرأس