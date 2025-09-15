دوري أبطال آسيا للنخبة - الوحدة يحول تأخره لفوز قاتل على اتحاد جدة

الإثنين، 15 سبتمبر 2025 - 21:18

كتب : FilGoal

الوحدة ضد اتحاد جدة

حقق الوحدة الإماراتي الفوز على اتحاد جدة بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب آل نهيان بالجولة الأولى من الدور الأول لدوري أبطال آسيا للنخبة.

المباراة شهدت غياب كريم بنزيمة عن الاتحاد بسبب الإصابة.

وحقق الوحدة أول 3 نقاط خلال مسيرته في البطولة.

وخسر اتحاد جدة مباراته الافتتاحية في دوري أبطال آسيا للمرة الأولى منذ عام 2014.

تقدم اتحاد جدة بالهدف الأول عن طريق ستيفن بيرجفين بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

وتعرض مهند الشنقيطي لاعب الاتحاد لطرد في الدقيقة 37 بعد تدخل قوي على لاعب الوحدة.

وفي الشوط الثاني تعادل الوحدة بالدقيقة 62 عن طريق كايو كانيدو مستغلا تمريرة من عمر خربين أمام المرمى ليضع الكرة في الشباك.

وسجل لوكاس بيمينتا هدفا قاتلا بالدقيقة 98 بمتابعة لرأسيته التي تصدى لها الحارس رايكوفيتش.

وسيلعب اتحاد جدة مباراته المقبلة في البطولة ضد شباب أهلي دبي يوم الثلاثاء 30 سبتمبر، بينما يلتقي الوحدة مع تراكتور يوم الإثنين 29 سبتمبر.

