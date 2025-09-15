دوري أبطال آسيا للنخبة - الوحدة يحول تأخره لفوز قاتل على اتحاد جدة
الإثنين، 15 سبتمبر 2025 - 21:18
كتب : FilGoal
حقق الوحدة الإماراتي الفوز على اتحاد جدة بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب آل نهيان بالجولة الأولى من الدور الأول لدوري أبطال آسيا للنخبة.
المباراة شهدت غياب كريم بنزيمة عن الاتحاد بسبب الإصابة.
وحقق الوحدة أول 3 نقاط خلال مسيرته في البطولة.
وخسر اتحاد جدة مباراته الافتتاحية في دوري أبطال آسيا للمرة الأولى منذ عام 2014.
تقدم اتحاد جدة بالهدف الأول عن طريق ستيفن بيرجفين بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.
وتعرض مهند الشنقيطي لاعب الاتحاد لطرد في الدقيقة 37 بعد تدخل قوي على لاعب الوحدة.
وفي الشوط الثاني تعادل الوحدة بالدقيقة 62 عن طريق كايو كانيدو مستغلا تمريرة من عمر خربين أمام المرمى ليضع الكرة في الشباك.
🔥⚽️ كايو يدرك التعادل للوحدة بعد تمريرة مميزة من عمر خربين #دوري_أبطال_آسيا_للنخبة | #الاتحاد | #الوحدة pic.twitter.com/XBlG16o4xK— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 15, 2025
وسجل لوكاس بيمينتا هدفا قاتلا بالدقيقة 98 بمتابعة لرأسيته التي تصدى لها الحارس رايكوفيتش.
هدف حاسم للوحدة في اللحظات الأخيرة من المباراة 😮⚽️#دوري_أبطال_آسيا_للنخبة | #الوحدة_الاتحاد pic.twitter.com/limsILkpb1— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 15, 2025
وسيلعب اتحاد جدة مباراته المقبلة في البطولة ضد شباب أهلي دبي يوم الثلاثاء 30 سبتمبر، بينما يلتقي الوحدة مع تراكتور يوم الإثنين 29 سبتمبر.