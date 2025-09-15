تقرير يكشف كواليس رفض تودور رحيل بطل يوفنتوس ضد إنتر

كشف تقرير من صحيفة توتو سبورت عن كواليس رفض إيجور تودور المدير الفني ليوفنتوس لرحيل فاسيلي أدزيتش.

وبحسب صحيفة توتو سبورت فإن أدزيتش تلقى العديد من العروض في فترة الانتقالات الصيفية الماضية للرحيل خاصة بعد التعاقد مع جوناثان ديفيد.

وأفاد التقرير أن اللاعب البالغ من العمر 19 عاما تلقى عروضا من ساسولو وجنوى وأيضا باليرمو في الدرجة الثانية لضمه على سبيل الإعارة.

وذكر التقرير أن المدرب الكرواتي رفض رحيل اللاعب المونتينيجري وطلب من الإدارة الحفاظ عليه.

وسجل أدزيتش هدف فوز فريقه على إنتر في دربي إيطاليا بنتيجة 4-3 في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.

وكان يوفنتوس قد تعاقد مع لاعب الوسط في صيف 2024 قادما من بودجوريكا المونتينيجري مقابل 7 ملايين يورو.

ويستعد يوفنتوس لمواجهة منافسه بوروسيا دورتموند في المباراة التي ستجمعهما في افتتاح دور الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا.