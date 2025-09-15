كرة سلة 3×3 – قائمة منتخب مصر للشباب للمشاركة في كأس العالم بالصين

أعلن وسام جابر المدير الفني لمنتخب مصر لكرة السلة 3×3 للشباب تحت 23 عاما، القائمة النهائية المشاركة في بطولة كأس العالم، التي تستضيفها الصين خلال الفترة من 17 إلى 21 سبتمبر الجاري.

وضمت القائمة 4 لاعبين، وهم: إبراهيم محرم، محمد هندي، ياسين ياسر عبدالوهاب، زياد أبو العينين.

ويرأس بعثة المنتخب الوطني في الصين مصطفى فوزي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة.

وتأهل منتخب شباب السلة تحت 23 عامًا لنهائيات كأس العالم بعد التتويج بدوري الأمم، الذي أقيم في الجزائر، خلال الفترة من 1 إلى 7 أغسطس الماضي.

وأسفرت قرعة كأس العالم عن وقوع المنتخب الوطني للشباب في المجموعة الثانية رفقة فرنسا، وصربيا، وجمهورية التشيك، ونيوزيلندا.

وجاءت مواعيد منتخب شباب السلة 3×3 تحت 23 عامًا في الصين على النحو التالي:

مصر × نيوزيلندا - 18 سبتمبر

مصر × جمهورية التشيك - 18 سبتمبر

مصر × صربيا - 20 سبتمبر

مصر × فرنسا - 20 سبتمبر

وبحسب نظام البطولة يتأهل متصدر ووصيف كل المجموعة إلى الدور ربع النهائي.