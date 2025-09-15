ماركا: لامين يامال يحتاج معجزة ليشارك ضد نيوكاسل

الإثنين، 15 سبتمبر 2025 - 20:22

كتب : FilGoal

لامين يامال

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن اقتراب لامين يامال من الغياب عن مواجهة نيوكاسل.

لامين يامال

النادي : برشلونة

برشلونة

وكان يامال قد غاب عن مواجهة فالنسيا السابقة في الدوري بسبب معاناته من آلام في العانة.

وأشارت ماركا إلى أن يامال لا يزال يعاني من آلام ويحتاج لمعجزة في عملية التعافي من أجل التواجد في مواجهة نيوكاسل.

كما قد يغيب يامال عن مواجهة خيتافي المقبلة في الدوري.

ولم يتدرب يامال صباح اليوم مع الفريق واكتفى بإجراء تدريبات داخل الصالة الرياضية.

ويعلم فليك أن غياب يامال عن مواجهة نيوكاسل هو الأقرب ولذلك فإنه يحضر للمباراة دون الاعتماد عليه.

وكان روني بردغي قد لعب في مواجهة فالنسيا بمركز يامال.

وفاز برشلونة على فالنسيا بستة أهداف دون مقابل في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

ويستعد برشلونة لخوض أول مبارياته بدوري أبطال أوروبا ضد نيوكاسل يوم الخميس المقبل 18 سبتمبر.

