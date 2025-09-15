الأهلي: غرفة عمليات لمتابعة كافة الأمور الخاصة بالجمعية العمومية

قررت إدارة النادي تشكيل غرفة عمليات مركزية بمقر الجزيرة لمتابعة كافة الاستعدادات الخاصة بانعقاد الجمعية العمومية يوم الجمعة المقبل، والتي تشهد تصويت الأعضاء على تعديلات لائحة النظام الأساسي.

وكشف الأهلي عن أن الغرفة تضم الغرفة ممثلين عن الإدارات التنفيذية والقطاعات المختلفة بالنادي، لمتابعة كافة الترتيبات أولاً بأول، بدءا من دخول الأعضاء إلى مقر النادي وحتى انتهاء عملية التصويت ورصد أي معوقات قد تواجه الأعضاء والعمل على حلها بشكل فوري.

وذلك لضمان راحة الأعضاء وسهولة مشاركتهم في عملية التصويت.

ويجري الأهلي الاجتماع الخاص للجمعية العمومية يوم الجمعة المقبل، للتصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي في النادي.

وأعلن الأهلي أن هناك إشراف قضائي كامل بعد الاتفاق مع الجهة الإدارية المسؤولة، للإشراف على عملية التصويت بالكامل في الجمعية العمومية.

وذلك للتصويت على التعديلات الخاصة بلائحة النظام الأساسي بعد صدور قانون الرياضة رقم 171 لسنة 2025.

وكان محمود الخطيب أعلن نيته في عدم الترشح لدورة ثالثة في انتخابات الأهلي المقبلة.

ورفض مجلس إدارة الأهلي قرار محمود الخطيب رئيس النادي بالابتعاد عن النادي في الوقت الحالي أو لاحقا.

ويتولى الخطيب رئاسة النادي الأهلي منذ 2017، وقبلها تدرج "بيبو" في المناصب الإدارية في النادي بعد اعتزاله كرة القدم كعضو مجلس إدارة ثم أمين صندوق ثم نائب الرئيس.