مؤتمر تودور: الإعلام صاحب مقارنة يلديز وديل بييرو.. وهزمنا أقوى فريق في إيطاليا

هاجم إيجور تودور المدير الفني ليوفنتوس الإعلام بشأن صناعة المقارنات بين كينان يلديز لاعب الفريق وأليساندرو ديل بييرو أسطورة البيانكونيري.

ويستعد يوفنتوس لمواجهة منافسه بوروسيا دورتموند في المباراة التي ستجمعهما في افتتاح دور الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال المدرب الكرواتي خلال مؤتمر صحفي: "دورتموند فريق قوي جدا على المستوى الأوروبي، لعبنا ضدهم في مباراة ودية، لكن الأمر الآن مختلفا، من الرائع خوض أول مباراة في البطولة على ملعبنا".

وأضاف "مقارنة بين كينان يلديز وأليساندرو ديل بييرو؟ أنتم منتصنعون هذه المقارنات، لكنه لا يفكر في ديل بييرو على الإطلاق، دعوه يتطور دون أن الحديث عنه كل يوم".

وتابع "الفوز على إنتر؟ لعبنا ضد أقوى فريق في الدوري الإيطالي وبحسب رأيي إنهم أفضل من نابولي أيضا، انتصرنا رغم أننا لم نكن في أفضل مستوياتنا، ورغم وجود بعض المشاكل الصغيرة، أنا أحب الفوز بهذه الطريقة".

وأنهى حديثه قائلا: "أفضل 4-3 عن 1-0 وقلت ذلك عندما كنت أدرب هيلاس فيرونا قبل 3 مواسم، فلسفتي هي تحقيق الفوز".

ولعب يوفنتوس 3 مباريات خلال الموسم الجاري وتمكن من الفوز بهم وذلك في بطولة الدوري الإيطالي.

وفاز يوفنتوس على بارما وجنوى وإنتر بالترتيب ووصيف الدوري الإيطالي بالعلامة الكاملة خلف نابولي.