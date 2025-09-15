بعد بطولة الشباب.. مصر تستضيف كأس العرب للناشئين

وقع الاتحاد المصري لكرة القدم بروتوكول تعاون مع نظيره العربي، لاستضافة نسختي 2028 لكأس العرب تحت 17 وتحت 20 سنة.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن استضافة نسخة 2028 لبطولة كأس العرب للشباب تحت 20 سنة.

ووقع البرتوكول خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، ودكتور جار الله السلمي الأمين العام للاتحاد العربي، بحضور سمو الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي والمهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد العربي.

وضم وفد الاتحاد المصري لكرة القدم لحضور اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد العربي في العاصمة السعودية الرياض المهندس هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد، خالد الدرندلي نائب رئيس مجلس الإدارة ومصطفى أبو زهرة عضو مجلس الإدارة.

وتقام الجمعية العمومية للاتحاد العربي في العاصمة السعودية الرياض.

وسافر وفد من اتحاد الكرة، لحضور الجمعية العمومية، هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد وخالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد، ومصطفى أبو زهرة عضو مجلس الإدارة.

وخلال الجمعية العمومية تم اختيار هاني أبو ريدة كنائب لرئيس الاتحاد العربي لكرة القدم.

ويستعد منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة لخوض كأس العالم للشباب في تشيلي.

وتستضيف تشيلي كأس العالم للشباب خلال الفترة من 27 سبتمبر الجاري حتى 19 أكتوبر المقبل.

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الأولى إلى جانب تشيلي أصحاب الأرض، ونيوزيلندا، واليابان.