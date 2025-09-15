فيرمين لوبيز: أردت البقاء في برشلونة وسأقاتل للاستمرار

الإثنين، 15 سبتمبر 2025 - 19:07

كتب : FilGoal

فيرمين لوبيز - برشلونة - ريال مدريد

شدد فيرمين لوبيز لاعب برشلونة على رغبته في البقاء في ناديه وذلك بعد العروض التي تلقاها خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وكان فيرمين قد تلقى عروضا في الصيف الماضي خاصة من تشيلسي إلا أنه قرر البقاء في النادي الكتالوني.

وقال اللاعب الإسباني لصحيفة سبورت: "لم تكن لدي أي شكوك بشأن البقاء في برشلونة".

وأتم "كانت هناك تكهنات، لكن في النهاية كنت دائما أرغب في البقاء هنا وسأقاتل من أجل الاستمرار هنا لسنوات عديدة".

وسحق برشلونة ضيفه فالنسيا بستة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

وسجل فيرمين لوبيز هدفين في المباراة.

الفوز الساحق رفع رصيد برشلونة إلى 10 نقاط في المركز الثاني.

حامل اللقب الآن يبتعد عن المتصدر ريال مدريد بنقطتين، حيث حصد الميرينجي العلامة الكاملة 12 نقطة.

بينما تجمد رصيد فالنسيا عند 4 نقاط في المركز الخامس عشر.

