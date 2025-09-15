أومتيتي يعلن اعتزال كرة القدم

أعلن صامويل أومتيتي مدافع برشلونة السابق ومنتخب فرنسا، ونادي ليل، اعتزال كرة القدم في عمر 31 عاما.

صامويل أومتيتي النادي : ليل فرنسا

وكشف أومتيتي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" عن نهاية رحلته مع كرة القدم.

وكتب أومتيتي: "بعد مسيرة حافلة بالنجاحات والإخفاقات حان وقت الوداع، بذلت قصارى جهدي بشغف ولا أندم على شيء، أود أن أشكر جميع الأندية والمدربين واللاعبين الذين عملت معهم".

ويعاني أومتيتي من إصابات متكررة في الركبة من بعد نهاية كأس العالم 2018.

وانضم أومتيتي لليل في 2023 قادما من برشلونة.

ولم يشارك أومتيتي في أي مباراة خلال الموسم الماضي بعد خضوعه لجراحة في الركبة وجلس على دكة البدلاء في آخر 3 مباريات فقط بالدوري.

وخلال موسمين شارك أومتيتي مع ليل في 13 مباراة فقط.

وسبق لأومتيتي اللعب بقميص برشلونة خلال الفترة ما بين 2016 وحتى 2022.

وخلال مسيرته توج أومتيتي بالدوري الإسباني مرتين وكأس السوبر الإسباني مرتين وكأس ملك إسبانيا 3 مرات وكأس فرنسا مرة وكأس السوبر الفرنسي مرة.

كما كان أومتيتي أحد أبرز عناصر فرنسا في التتويج بكأس العالم 2018.