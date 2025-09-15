الدوري المصري – موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا والقنوات الناقلة
الإثنين، 15 سبتمبر 2025 - 18:31
كتب : FilGoal
يستأنف الأهلي مباريات في الدوري المصري، وذلك بعدما تعادل مع إنبي في الجولة السادسة.
وتعادل الأهلي مع إنبي بهدف لكل فريق في الجولة 6 من الدوري المصري في لقاء أقيم على استاد المقاولون العرب.
ويلعب الأهلي في الجولة السابعة ضد سيراميكا كليوباترا.
موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا.
ويلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة المقبل الموافق 19 سبتمبر الجاري.
وتقام المباراة على استاد القاهرة الدولي.
وتنطلق في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.
وتذاع عبر قناة أون سبورت.
ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط، ويأتي الأهلي في المركز الـ15 برصيد 6 نقاط.
نرشح لكم
الأهلي: غرفة عمليات لمتابعة كافة الأمور الخاصة بالجمعية العمومية خبر في الجول - الخطيب يصل مقر الأهلي ويحضر مران فريق الكرة الشريعي يعلن عبر في الجول تقدمه بأوراق ترشحه لرئاسة إنبي خبر في الجول - جلسة بين مسؤولي إنبي ومودي ناصر لتجديد تعاقده بعد طلب الأهلي.. رابطة الأندية تخاطب اتحاد الكرة لاستقدام حكام أجانب للقمة بعدما ارتبط اسمه بالأهلي.. بيلد: فيشر بين ستة مرشحين لقيادة بوروسيا مونشنجلادباخ في الجول يكشف خطوة الزمالك بشأن مستحقات اللاعبين والأندية المتأخرة.. وموقف أرض أكتوبر خبر في الجول - مكافأة مالية للاعبي إنبي بعد التعادل أمام الأهلي