الدوري المصري – موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا والقنوات الناقلة

يستأنف الأهلي مباريات في الدوري المصري، وذلك بعدما تعادل مع إنبي في الجولة السادسة.

وتعادل الأهلي مع إنبي بهدف لكل فريق في الجولة 6 من الدوري المصري في لقاء أقيم على استاد المقاولون العرب.

ويلعب الأهلي في الجولة السابعة ضد سيراميكا كليوباترا.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا.

ويلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة المقبل الموافق 19 سبتمبر الجاري.

وتقام المباراة على استاد القاهرة الدولي.

وتنطلق في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع عبر قناة أون سبورت.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط، ويأتي الأهلي في المركز الـ15 برصيد 6 نقاط.