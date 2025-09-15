الدوري المصري – موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا والقنوات الناقلة

الإثنين، 15 سبتمبر 2025 - 18:31

كتب : FilGoal

الأهلي

يستأنف الأهلي مباريات في الدوري المصري، وذلك بعدما تعادل مع إنبي في الجولة السادسة.

وتعادل الأهلي مع إنبي بهدف لكل فريق في الجولة 6 من الدوري المصري في لقاء أقيم على استاد المقاولون العرب.

ويلعب الأهلي في الجولة السابعة ضد سيراميكا كليوباترا.

أخبار متعلقة:
بعد طلب الأهلي.. رابطة الأندية تخاطب اتحاد الكرة لاستقدام حكام أجانب للقمة خبر في الجول - الخطيب يصل مقر الأهلي ويحضر مران فريق الكرة بعدما ارتبط اسمه بالأهلي.. بيلد: فيشر بين ستة مرشحين لقيادة بوروسيا مونشنجلادباخ

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا.

ويلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة المقبل الموافق 19 سبتمبر الجاري.

وتقام المباراة على استاد القاهرة الدولي.

وتنطلق في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع عبر قناة أون سبورت.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط، ويأتي الأهلي في المركز الـ15 برصيد 6 نقاط.

الأهلي سيراميكا كليوباترا الدوري المصري
نرشح لكم
الأهلي: غرفة عمليات لمتابعة كافة الأمور الخاصة بالجمعية العمومية خبر في الجول - الخطيب يصل مقر الأهلي ويحضر مران فريق الكرة الشريعي يعلن عبر في الجول تقدمه بأوراق ترشحه لرئاسة إنبي خبر في الجول - جلسة بين مسؤولي إنبي ومودي ناصر لتجديد تعاقده بعد طلب الأهلي.. رابطة الأندية تخاطب اتحاد الكرة لاستقدام حكام أجانب للقمة بعدما ارتبط اسمه بالأهلي.. بيلد: فيشر بين ستة مرشحين لقيادة بوروسيا مونشنجلادباخ في الجول يكشف خطوة الزمالك بشأن مستحقات اللاعبين والأندية المتأخرة.. وموقف أرض أكتوبر خبر في الجول - مكافأة مالية للاعبي إنبي بعد التعادل أمام الأهلي
أخر الأخبار
كرة سلة 3×3 – قائمة منتخب مصر للشباب للمشاركة في كأس العالم بالصين 8 دقيقة | كرة سلة
ماركا: لامين يامال يحتاج معجزة ليشارك ضد نيوكاسل 9 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الأهلي: غرفة عمليات لمتابعة كافة الأمور الخاصة بالجمعية العمومية 30 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر تودور: الإعلام صاحب مقارنة يلديز وديل بييرو.. وهزمنا أقوى فريق في إيطاليا 32 دقيقة | الكرة الأوروبية
روي فيتوريا يرحل عن تدريب باناثانايكوس 56 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعد بطولة الشباب.. مصر تستضيف كأس العرب للناشئين ساعة | الوطن العربي
فيرمين لوبيز: أردت البقاء في برشلونة وسأقاتل للاستمرار ساعة | الكرة الأوروبية
أومتيتي يعلن اعتزال كرة القدم ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن تفاصيل إصابة عمر مرموش 2 انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(1) الأهلي.. تعادل 3 في الجول يكشف حقيقة إشارة تريزيجيه بالسكوت في احتفاله 4 مؤتمر النحاس: زيزو يتحمل مسؤولية المشاركة.. وتوترنا بعد التعادل ضد إنبي
/articles/513488/الدوري-المصري-موعد-مباراة-الأهلي-ضد-سيراميكا-والقنوات-الناقلة