مؤتمر ألونسو: هناك شيء لم يتغير في كارباخال.. ومبابي أحد قادة الفريق

يعتبر تشابي ألونسو المدير الفني لريال مدريد، أن اللعب في دوري أبطال أوروبا وفي ملعب سانتياجو برنابيو يعد حافزًا كبيرًا.

ويستضيف ريال مدريد منافسه مارسيليا في الجولة الأولى من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب سانتياجو برنابيو العاشرة مساء الثلاثاء.

وقال ألونسو في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة مارسيليا: "نأمل أن نبدأ بقوة لأن اللاعبين حريصون على مواصلة النمو ومواجهة منافسين أقوياء على أعلى مستوى، ونستقبل المباراة بحماس كبير"

وأكمل "اللعب في برنابيو، بكل تاريخه، يُمثل دافعًا أكبر، اللاعبون متشوقون لمواصلة التقدم والتطور ومواجهة منافسين أقوياء من الطراز الرفيع، سنواجه فريقًا قويًا غدًا، ونأمل أن نبدأ بقوة".

ويلعب ريال مدريد في مرحلة الدوري للبطولة الأوروبية 8 مواجهات أمام مارسيليا، ومانشستر سيتي، ويوفنتوس، وموناكو على ملعب سانتياجو برنابيو، فيما يخرج لمواجهة ليفربول، وبنفيكا، وأولمبياكوس، وكايرات ألماتي.

وأضاف مدرب ريال مدريد "تحدثنا بعد مباراة ريال سوسيداد، وقلت ما كنت بحاجة لقوله في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، والآن حان وقت الانتقال إلى دوري أبطال أوروبا".

وحقق ريال مدريد الفوز على ريال سوسيداد بنتجة 2-1، في مباراة شهدت تلقى هاوسن بطاقة حمراء مباشرة.

وأثنى ألونسو على أداء البرازيلي فينيسيوس جونيور جناح الفريق "قدم أداءً رائعا أمام ريال سوسيداد رغم أننا لعبنا بعشرة لاعبين، لم يكن ذلك مثاليا للاعب الهجومي، ولكنه ضحى بنفسه من أجل الفريق، وحققنا فوزا جماعيا، فيني يبدو في حالة جيدة وطاقته عالية".

كما تحدث عن داني كاربخال قائد الفريق "هناك شيء لم يتغير لـ كاربخال، وهو روحه التنافسية منذ انضمامه إلينا موسم 2013 - 2014، عندما وصل من باير ليفركوزن لعب دورا مهما في موسمه الأول، وقدم لنا الكثير وفاز بدوري أبطال أوروبا، ولم يتغير على مر السنين".

وتابع "كاربخال كان لا يزال يتعافى أثناء المشاركة في كاس العالم للأندية، لكنه الآن لائق، ونحن بحاجة إلى هؤلاء القادة في غرفة الملابس لتوجيه بقية اللاعبين".

وأتم حديثه "مبابي أحد القادة في الفريق نظرا لشخصيته وخبرته وتأثيره على الآخرين، كنت متفائلا بشأن أداء مبابي بعد كأس العالم للأندية، إنه يحب التعلم، الأمر لا يقتصر على مبابي أو فيني أو رودريجو بل نحتاج إلى الروح الجماعية مع الكرة وبدونها".

وتولى ألونسو مسؤولية الإدارة الفنية لفريق ريال مدريد خلفا لكارلو أنشيلوتي.

وتعد مباراة مارسيليا هي أول مواجهة للفريق الملكي تحت قيادة ألونسو في دوري أبطال أوروبا.