خبر في الجول - الخطيب يصل مقر الأهلي ويحضر مران فريق الكرة

وصل محمود الخطيب رئيس الأهلي إلى مقر النادي وذلك بعد قطع إجازته.

وعلم FilGoal.com أن الخطيب قطع إجازته الذي حصل عليها للراحة، وحضر إلى مقر الأهلي.

وتوجه الخطيب مباشرة إلى ملعب مختار التتش لحضور مران فريق كرة القدم الذي ينطلق بعد قليل.

وتعادل الأهلي مع إنبي بهدف لكل فريق في الجولة 6 من الدوري المصري في لقاء أقيم على استاد المقاولون العرب.

وواصل الأهلي نزيف النقاط بتعادل جديد أمام إنبي بهدف لكل منهما ضمن منافسات الجولة السادسة.

تقدم للأهلي محمود حسن "تريزيجيه" وتعادل أحمد العجوز لإنبي.

ويعد ذلك التعادل الرابع على التوالي بين الفريقين في الدوري المصري، وهو الـ 11 بين الفريقين في الدوري المصري من 45 مباراة.

النقطة ارتقى بها إنبي للمركز السابع برصيد 9 نقاط، فيما أصبح الأهلي في المركز الـ 15 برصيد 6 نقاط من 5 مباريات.

ويلعب الأهلي مباراته المقبلة أمام سيراميكا كليوباترا مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري.