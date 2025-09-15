الشريعي يعلن عبر في الجول تقدمه بأوراق ترشحه لرئاسة إنبي

أعلن أيمن الشريعي تقدمه بأوراق ترشحه لرئاسة نادي إنبي لفترة رئاسة ثانية.

أيمن الشريعي يترأس نادي إنبي منذ نوفمبر 2021 بعد فوزه بمقعد الرئيس على حساب المرشحين المنافسين مصطفى الأمير، ووائل لطفي.

وقال الشريعي أثناء تقدمه بأوراق ترشحه لـ FilGoal.com: "أتقدم بأوراق ترشحي لرئاسة نادي إنبي لفترة ثانية".

ومن المقرر أن تقام الانتخابات يوم 5 نوفمبر المقبل.

وسيتم غلق باب التقدم لانتخابات نادي إنبي يوم الأربعاء المقبل.

ويحتل إنبي الموسم الجاري في المركز السابع برصيد 9 نقاط بعد تعادله الأخير أمام الأهلي بهدف لكل فريق في الجولة السادسة.

وكان إنبي احتل الموسم الماضي المركز الرابع في مجموعة الهبوط برصيد 27 نقطة.

وتأهل نادي إنبي للدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه موسم 2001 - 2002 ومنذ ذلك التاريخ بقي وسط الكبار.

وتوج إنبي عبر تاريخه بلقبين لكأس مصر موسمي 2004 - 2005، و2011 - 2012.