أبو ريدة يفوز بمنصب نائب أول لرئيس الاتحاد العربي بالتزكية

الإثنين، 15 سبتمبر 2025 - 17:00

كتب : FilGoal

هاني أبو ريدة - الاتحاد العربي لكرة القدم

حصد هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم منصب نائب أول لرئاسة الاتحاد العربي.

ويأتي ذلك بعد إقامة انتخابات الاتحاد العربي بالعاصمة السعودية الرياض اليوم الإثنين ضمن اجتماعات الجمعية العمومية الـ 28 للاتحاد العربي.

وذلك لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس الاتحاد لدورة جديدة 2025 – 2029، بالإضافة إلى تسمية المرشحين من الاتحادات العربية الـ 22 الأعضاء، للهيئات القضائية وللجان الاتحاد المعاونة.

وشهدت الانتخابات إعادة انتخاب هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري، في المكتب التنفيذي للاتحاد العربي، وتمت تزكيته ليصبح النائب الأول لرئيس الاتحاد العربي.

وأعيد انتخاب أبو ريدة، بالإضافة إلى فوزي لقجع من المغرب، وأحمد يحيى من موريتانيا، والدكتور معتصم جعفر من السودان عن قارة إفريقيا.

وأبلغت الأمانة العامة للاتحاد العربي، في وقت سابق الاتحادات العربية الأعضاء بمواعيد وآلية الترشح لمجلس الاتحاد، بالإضافة إلى الترشح للهيئات القضائية ولجان الاتحاد المعاونة، إذ انتهت فترة الترشح في الـ 31 من أغسطس الماضي.

وبهذه المناسبة، رحب رجاءالله السلمي الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم بأعضاء الاتحادات العربية معرباً عن شكره للدعم الكبير الذي يحظى به الاتحاد العربي من قيادة المملكة انطلاقاً من اهتمام الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورئيس مجلس الوزراء.

وأوضح رجاءالله السلمي أن اجتماعات الجمعية العمومية القادمة تتزامن مع مرور 50 عام على تأسيس الاتحاد، حيث سيتم خلال الفترة المقبلة الاحتفاء بهذه المناسبة الغالية.

الاتحاد العربي هاني أبو ريدة
