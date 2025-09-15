القسم الثاني ب - بسبب لاعب موقوف.. اتحاد الكرة يعتبر شباب طامية فائزا على ملوي

الإثنين، 15 سبتمبر 2025 - 16:55

كتب : رضا السنباطي

شعار اتحاد الكرة

قرر اتحاد الكرة احتساب نتيجة مباراة ملوي وشباب طامية في دوري القسم الثاني ب، لصالح طامية.

وذلك بعد مشاركة غير قانونية للاعب عاشور عبد التواب لاعب ملوي نظرا لإيقافه في نهاية الموسم الماضي بدوري القسم الثالث.

وكان من المفترض إيقاف عبد التواب عن أول مباريات الموسم الجديد، لكنه شارك أمام مركز شباب طامية.

وحصل FilGoal.com على نسخة من الخطاب الذي أرسله اتحاد الكرة للناديين.

وجاء نص الخطاب على النحو التالي:

إيماءُ إلى تقرير حكم مباراة ملوي ضد مركز شباب طامية والتي أقيمت يوم الثلاثاء الموافق 9-9-2025 بالدوري العام القسم الثاني (ب) موسم 2025-2026.

بعد مراجعة موقف اللاعب عاشور عبد التواب لاعب نادي ملوي تبين إشراكه في مباراة مركز شباب طامية التي أقيمت يوم الثلاثاء الموافق 9-9-2025 برغم إيقافه لحصوله على الإنذار الثالث في آخر مباراة بدوري القسم الثالث موسم 2024-2025.

المباراة المشار إليها هي مواجهة (القوصية × مركز شباب مغاغة يوم السبت الموافق 26-4-2025 بناء علي خطاب فرع اسيوط الكرة القدم المنظم لمسابقة القسم الثالث موسم 2024-2025.

فقد قررت لجنة المسابقات الرئيسية اعتبار نادي ملوي مهزوما 2-0 لصالح مركز شباب طامية.

ملوي مركز شباب طامية
أخر الأخبار
