بعد طلب الأهلي.. رابطة الأندية تخاطب اتحاد الكرة لاستقدام حكام أجانب للقمة

أرسلت رابطة الأندية خطابا إلى اتحاد الكرة لطلب استقدام حكام أجانب لمباراة القمة.

ويلتقي الأهلي والزمالك. يوم 29 سبتمبر الجاري في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري.

وقدم الأهلي الطلب الرسمي لرابطة الأندية والذي طالب فيه بضرورة وجود طاقم تحكيم دولي للمباراة، ضمانا للحياد وتحقيقا لأعلى معايير العدالة.

ويحتل الأهلي المركز الـ15 في جدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط من 5 مباريات.

أما الزمالك فيحتل صدارة الدوري برصيد 13 نقطة من 6 مباريات.

وشهدت مباراة القمة الموسم الماضي أزمة بسبب عدم استقدام حكام أجانب، أدى إلى قرار الأهلي بعدم خوض المباراة واعتبار الزمالك فائزًا بها.

وكان مصدر من رابطة الأندية كشف في وقت سابق عن مد مهلة الرد على الأندية لـ 72 ساعة تحسبا لاعتذار أحد الاتحادات بعد التواصل معها.

وتقرر تعديل المادة رقم (13.46) والتي تنص علي:

"في حالة تعذر تلبيه الطلب الخاص بإستقدام حكام أجانب بعد دفع الرسوم وتقديم الطلب المشار إليها في المادة (12.46) تلتزم لجنة الحكام بالرد على طلب النــادي خلال 48 ساعة بحد أقصى من تاريخ تقديم الطلب".

لتصبح

"في حالة تعذر تلبية الطلب الخاص باستقدام حكّام أجانب بعد سداد الرسوم المقررة، وذلك وفقاً لما ورد في المادة (12.46) على لجنة الحكّام إخطار النادي مُقدم الطلب أو الرابطة خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ سداد الرسوم المقررة، وذلك بعد استكمال الاتصالات الخارجية اللازمة".. ويتم العمل بهذا المنشور من تاريخ إصداره في جميع المسابقات التي تنظمها الرابطة".