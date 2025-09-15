بعدما ارتبط اسمه بالأهلي.. بيلد: فيشر بين ستة مرشحين لقيادة بوروسيا مونشنجلادباخ

دخل السويسري أورس فيشر قائمة المرشحين لقيادة بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني خلال الأيام المقبلة.

ويأتي ذلك بعد خسارة مونشنجلادباخ أمام بريمن بأربعة أهداف دون مقابل ضمن منافسات الدوري الألماني.

وكشفت صحيفة بيلد أن بوروسيا مونشنجلادباخ استقر على رحيل مدربه جيراردو سيواني بعد الهزيمة 4-0 أمام بريمن.

وأشار التقرير إلى أن السويسري أورس فيشر بين ستة مرشحين لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

وكان الأهلي قد وضع قائمة خلال الفترة الماضية للمدربين الأقرب لتولي تدريبه ومن ضمنهم أبيل فيريرا وسيرجيو كونسيساو وباولو بينتو.

وبدأ فيشر مسيرته التدريبية مع زيوريخ السويسري عام 2010 ومنه انتقل إلى ثون في 2013 قبل تولي تدريب بازل السويسري في 2015.

وكانت المحطة التدريبية الأخيرة لفيشر مع يونيون برلين الألماني خلال الفترة ما بين 2018 وحتى 2023.

ولم يتول فيشر تدريب أي فريق منذ الرحيل عن يونيون برلين.

صاحب الـ 59 عاما كان له الفضل في صعود يونيون برلين من الدرجة الثانية بألمانيا وقادهم للعب في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

وخلال مسيرته مع يونيون برلين لعب فيشر 224 مباراة، حقق الفريق خلالهم الفوز في 95 وتعادل في 58 وخسر 71 مباراة.

وخلال مسيرته توج فيشر بثلاثة ألقاب، وهم الدوري السويسري مرتين وكأس سويسرا مرة برفقة بازل.